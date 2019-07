Les eleccions de la FAF seran el 12 de setembre

Les eleccions a la Federació Andorrana de Futbol (FAF) seran el 12 de setembre. L’entitat va anunciar ahir als clubs afiliats i als membres de la junta, la data de l’assemblea extraordinària, la qual només té un punt del dia: «Convocatòria d’eleccions i aprovació del reglament electoral». Així, se celebrarà el 24 de juliol i, per tant, serà en aquella data en la qual la junta directiva dimitirà en bloc. Serà a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila d’Andorra la Vella, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en la segona.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació