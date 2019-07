Bosses biodegradables per a la recollida d’excrements

El consell d’infants d’Andorra la Vella va posar sobre la taula que els expenedors de bosses per a la recollida d’excrements dels gossos fossin biodegradables i la majoria comunal ha «recollit el guant» d’aquesta demanda i ja s’ha posat a fer feina perquè aviat la petició sigui una realitat. Així, al llarg d’aquest mes de juliol la trentena de dispensadors que es troben a la via pública a Andorra la Vella comptaran amb unes bosses biodegradables fetes amb material orgànic, tal com va anunciar el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié.

«Apostem pel respecte al medi ambient i volem aportar el nostre gra de sorra» a la preservació de l’entorn, va remarcar Astrié, afegint que tot i que aquest tipus de bossa té un cost superior a les de plàstic que hi ha fins ara en aquests expenedors s’ha optat per aquest nou producte, ja que volen contribuir a la lluita contra el plàstic.

Des de la corporació ja s’ha fet una demanda de preus i la setmana vinent és probable que ja es faci l’encàrrec d’aquestes bosses de tal manera que al llarg d’aquest mes ja puguin dispensar-se en els diferents expenedors.

Cal recordar que quan els alumnes participants en el consell d’infants van fer aquesta proposta la cònsol major, Conxita Marsol, ja va destacar que ho considerava «molt bona idea» i que el comú l’analitzaria, per saber si el canvi es podia tirar endavant. El cost de les bosses és, tal com va concretar Astrié, el doble de les que hi ha ara però des de la corporació s’ha prioritzat l’aportació mediambiental d’aquest canvi, va informar l’ANA.