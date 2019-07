INSOMNI ofereix sessions de cinema gratuïtes a l’estiu

La parròquia ha trobat la fórmula per ajudar a hotels i comerç

També hi haurà una sessió de cinema a la fresca els dies previs de la Festa Major, concretament, el dimecres 21 d’agost, amb la projecció del film «Green Book», a dos quarts de deu de la nit, a la plaça dels Oms. Aquesta pel·lícula va guanyar en els darrers premis Oscar 3 estatuetes, com a millor pel·lícula, al millor guió original i al millor actor de repartiment.

La primera sessió està programada per al pròxim dimecres 10 de juliol, a les vuit del vespre, amb la projecció de 8 curts d’animació per al públic de 3 a 10 anys. La segona tindrà lloc el dimecres 17 de juliol, a les deu de la nit, amb 7 curtmetratges de temàtica terror, ciència ficció i zombi, adreçats a persones majors de 18 anys. La tercera jornada, dedicada als curtmetratges, es farà dimecres 24 de juliol, a les deu de la nit, amb una sessió documental de caràcter social.

El programa d’oci nocturn alternatiu de la Seu d’Urgell INSOMNI oferirà aquest estiu cinc sessions de cinema gratuïtes adreçades tant al públic juvenil com infantil. El mes de juliol es projectaran diversos curtmetratges del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, que es podran veure a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell. Les sessions «infantil», «gamberra» i «documental», estan organitzades per l’Espai Ermengol i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

