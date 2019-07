Tal dia com avui de fa 3 anys

La parròquia ha trobat la fórmula per ajudar a hotels i comerç

El secretari general de Liberals d’Andorra va considerar que la desfeta a Sant Julià per les eleccions comunals els va ajudar a consolidar els comitès parroquials.

El Tribunal Constitucional va instar al Govern a fer complir els seus dictàmens, ja que l’INAF encara no havia entregat l’informe sobre la inviabilitat de BPA tot i que el TC havia emès una sentència.

Per El Periòdic

