L’ACA celebra la instal·lació del radar de l’Estadi Comunal

La notícia publicada ahir anunciant la pròxima instal·lació d’un radar just davant l’Estadi Comunal Joan Samarra, ha estat molt ben rebuda per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). Segons el seu secretari general, Antoni Sasplugas, l’ens té una opinió formada al respecte i és que tenint en compte les últimes xifres de sinistralitat, «qualsevol mesura que ajudi a reduir l’excés de velocitat» és molt positiva, malgrat que aquesta sigui la «menys popular». Aquesta acció no és efectiva a Andorra només, sinó que «a tots els països del món funciona», i, com arreu, només l’han de témer els «mals conductors que sistemàticament se salten les normes», va assenyalar el responsable de l’ACA.



Preguntat per si calen més radars o si s’haurien d’aplicar altres mesures específiques a la resta de la xarxa viària del Principat, Sasplugas va assegurar que els actuals senyals són correctes, però que si des del Govern s’identifica un altre tram de concentració d’accidents, com el de l’avinguda Salou, «s’haurà d’actuar».



La instal·lació del radar davant l’Estadi Comunal va ser la resposta del Ministeri d’Ordenament Territorial i el Comú d’Andorra la Vella, després que diumenge passat es produís l’últim accident a la zona, que ja n’acumula uns quants, degut a l’excés de velocitat.





Eliminar rotondes

D’altra banda, l’àrea de Mobilitat és partidària d’eliminar aquelles rotondes que resultin ser innecessàries. Així ho va comunicar en declaracions a l’ANA el cap de l’àrea de Mobi, Jaume Bonell, tot i que assegura que ara per ara «no consta entre les nostres prioritats». L’eliminació de rotondes és una tendència que altres països europeus ja han anat adoptant de forma escalada. A Alemanya o al Regne Unit, per exemple, aquestes són molt mal vistes i a no ser que siguin totalment necessàries s’han anat suprimint pel que es coneix com a carril de sentit únic perimetral. «Aquest és el camí que hauríem de seguir», va dir Bonell, tot i recalcar que «per desgràcia, ara per ara no disposem de cap alternativa eficient». En aquest sentit, Sasplugas va destacar «el perill que tenen les rotondes petites», assegurant que «són un punt de concentració d’accidents i no compleixen amb la seva funció». Així, des de l’ACA són partidaris de trobar una alternativa eficient que ajudi a reduir les víctimes de trànsit, «i això comença per eliminar les rotondes que no tenen la mida adequada». Pel que fa a la implementació d’una direcció única, Sasplugas va afirmar que «s’hauria de valorar si la via disposaria dels suficients carrils, ja que per contra les congestions serien terribles».



Bonell va apuntar que «hi ha rotondes en les quals resulta impensable el fet d’eliminar-les, com per exemple la del km 0», o com va valorar Sasplugas, «la de la Comella, ja que funciona molt bé».