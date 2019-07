La selecció andorrana cau contra Moçambic

No ha pogut ser. Els de Climent Padrós no ha pogut classificar-se com a primers de grup per passar al Mundial A. Després de fer un molt bon paper en els tres partits, la feina del partit d’ahir no es va veure reflectida en el resultat. Així doncs, la selecció absoluta d’hoquei va perdre per 1-3 davant de Moçambic. I és que els andorrans es van trobar amb dificultats des del primer moment, ja que en una jugada desafortunada Oriol Antequera es va lesionar i van haver d’afrontar tot el partit amb un jugador menys. En aquest sentit, Llorenç Miquel va exposar que «un canvi menys en un partit d’alt rendiment, es nota».

Tot i això, va explicar que «hem tingut estones on hem dominat nosaltres el joc. El partit ha estat molt igualat, la diferència és que a la primera part ells han marcat». A la represa, el segon gol rival va arribar amb una falta directa però els andorrans encara se sentien dins del partit. «A l’hoquei dos gols es marquen ràpidament però en una jugada de contraatac ells han fet el 0-3», va exposar. «Nosaltres hem seguit lluitant i creient-ho molt. Hem aconseguit transformar la nostra directa a favor, que l’ha fet el Gerard Miquel i ha signat el resultat final. L’últim minut l’hem jugat amb cinc jugadors, traient el porter per veure si podíem marcar un gol i entrar al partit però no ho hem aconseguit».

Malgrat el resultat, el seleccionador va indicar que «el partit ha anat molt bé. Hem competit molt bé, hem donat molt la cara. Moçambic és un equip que surt molt al contraatac però els hem fixat molt bé, no els hem donat contres. Hem estat al partit en tot moment. Hem tingut ocasions però la diferència ha estat l’efectivitat. En defensa hem estat molt ordenats i l’hem anat canviant: hem fet rombe en una zona i individual. Els ha costat entrar però són gent que tenen molta qualitat». Ara tocarà jugar dijous contra Brasil en les fases eliminatòries per guanyar el Mundial B.