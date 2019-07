Filloy va proposar a SDP usar els fons de reserva de la CASS per l’habitatge

La proposició de llei que va presentar dimarts passat el PS, que consisteix en invertir en habitatge un 10% del patrimoni del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ), no és nova. L’actual ministre d’Habitatge, Afers Socials i Joventut, Victor Filloy, ja havia fet una proposta similar a SDP en època de precampanya electoral, quan exercia com a gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda).

El passat 18 de febrer, en la ronda de reunions amb diferents associacions del país que va celebrar la formació progressista, Filloy va expressar la seva voluntat de promoure una política d’inversions per part dels fons de reserves de la CASS en promocions d’habitatge públic, mesura que precisament van recollir amb bons ulls els dirigents d’SDP.

Fa cinc mesos Filloy va defensar la mesura afirmant que seria una inversió «amb el retorn assegurat»

De fet, tres setmanes més tard, el llavors gerent de l’ACODA va tornar a reivindicar la mesura com una iniciativa que ajudaria a donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables. «El que es pretén és reorientar part de la inversió del fons de reserva de la CASS a la construcció d’habitatges nous a baix cost» va declarar Filloy, tot assegurant que «no hi hauria repercussió impositiva del sòl, se cediria l’explotació a la iniciativa privada, amb lloguers garantits, i amb un rendiment real, efectiu i garantint la inversió per part de la parapública».

A més, en el seu moment va especificar que «es tractaria d’una inversió amb el retorn assegurat», ja que «el patrimoni generat donaria resposta a les necessitats que poden existir en matèria de protecció als col·lectius més vulnerables i contribuiria a un dels principis bàsics de protecció social de la nostra societat». Caldrà veure si ara com a ministre segueix defensant la mateixa postura.

L’AGIA recela de la proposta del PS

D'altra banda, elpresident de l’AGIA, Jordi Galobardas, va valorar positivament «que des del sector públic es faci alguna cosa per facilitar l’accés a l’habitatge per les persones amb necessitats econòmiques o amb rendes més baixes». No obstant això, Galobardas, qui també és el representant de la CEA al Consell d’Administració de la CASS, va discrepar respecte a l’origen d’aquestes inversions, és a dir, sobre la procedència del fons. «Aquí hi ha una mica de contradicció perquè segurament el que la CASS necessita són inversions a curt termini o mig termini que siguin líquides per fer front als compromisos que sabem que en uns anys seran molt importants» va manifestar Galobardas. En aquest sentit, el president de l’AGIA va afegir que la finalitat d’aquests doncs és anar destinats «a pagar pensions i prestacions socials», raó per la qual va considerar que «si els tenim bloquejat en immobles potser no és el millor del món».

D’altra banda, Galobardas va insistir que «abans de proposar mesures» cal obtenir un estudi que permeti «conèixer la realitat del mercat», de manera que es pugui concretar «quines necessitats hi ha i saber quin són els pisos que estan disponibles, així com saber al preu al qual es lloguen». El president de l’AGIA va recordar que aquest posicionament el reivindiquen «des de fa un any i mig» i va lamentar que «està avançant amb moltes dificultats».

El Govern, sorprès amb les formes

El ministre portaveu, Eric Jover, va admetre ahir en roda de premsa la seva «sorpresa» per la proposició de llei efectuada pel PS. «Em consta que no és un element que el PS portés en el seu programa electoral i fins tot em consta que no s’hi havien mostrat forçosament favorables. Tampoc em consta que abans d’entrar aquesta proposició de llei hi hagi hagut un debat ni s’ha fet arribar aquest projecte a la Comissió Nacional d’Habitatge. Ni tampoc tinc constància que s’hagi parlat amb els responsables del fons de reserva de jubilació de la CASS» va sentenciar Jover, qui va opinar que «potser segurament se’n vol fer una utilització més política que desenvolupar aquest projecte perquè arribi a bon port».

Malgrat aquesta crítica en referència a les formes, Jover va deixar la porta oberta a donar suport a la iniciativa legislativa. «Pot ser una via de solució. Segurament no existeix un element que sigui la panacea, però la voluntat del Govern és analitzar aquesta proposició de llei des d’una posició constructiva. Si veiem que recull una sèrie d’elements mínims li donarem suport des de la majoria de Govern». Així mateix, el ministre va puntualitzar que DA ja portava en campanya la creació d’un fons público-privat que inclogués la presència de la CASS, «seguint criteris de seguretat, rendibilitat i liquiditat» tal com reflecteix el programa electoral.

Amb tot, Jover va matisar que «hem de vigilar perquè [el FRJ] té una funció específica que és garantir les nostres pensions i el màxim rendiment possible perquè puguin revertir en aquells treballadors que arribin a l’edat de jubilació i això mai l’hem de desvirtuar».

L’A, prudent amb la iniciativa

Per la seva banda, el conseller de L’A, Ferran Costa, va recalcar que «cal tenir la màxima prudència vists els antecedents de països del nostre entorn que tiren de la guardiola de les pensions», ja que sosté que «el pas del temps ha demostrat que restituir aquests diners que s’havien destinat a això difícilment mai tornen al fons de reserva».

De totes maneres, Costa va defensar que hi ha «altres fórmules» per millorar l’accés a l’habitatge de lloguer i va afirmar que «ben aviat hi haurà mesures concretes per mirar de pal·liar aquesta situació» després de la convocatòria de la Taula de l’Habitatge la passada setmana.