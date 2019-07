Compromís denuncia l’alta despesa del nou ajuntament

En el final del comunicat, Compromís va lamentar «que es posi per davant de les necessitats de la ciutat els interessos personals i partidistes». La CUP també va votar en contra del model gerencial de l’Ajuntament perquè va al·legar que segons el seu codi ètic, el sou màxim no pot ser superior a 2,5 vegades al Salari Mínim Interprofessional.

Compromís X La Seu també va alertar que durant el ple municipal de dimarts es va anunciar la nova contractació d’un nou gerent, després del «fracàs» dels dos anteriors, amb la qual cosa «la despesa es veurà incrementada en més de 50.000 euros addicionals». En aquest sentit, van afirmar que Compromís està «en contra» del model gerencial per l’Ajuntament de la Seu i, de fet, la formació afirma que prefereix apostar per una «gestió política», «i més tenint en compte que set dels nou regidors de l’equip de govern del nou consistori estan alliberats». Segons Compromís X La Seu, en dates properes també es «desvelarà el pacte de sous i cadires al Consell Comarcal amb un segur fort increment en sous i alliberats polítics que complementarà el de l’Ajuntament».

Segons Compromís, l’acord a què han arribat les dues formacions «respon a un repartiment de poder, sense tenir en compte el futur de La Seu, per tal de mantenir la teranyina d’interessos creats a l’entorn de l’Ajuntament, l’Hospital i al Consell Comarcal, i poder repartir sous i cadires». A més, la formació critica que «no s’han posat sobre la taula les prioritats del nou govern municipal més enllà d’una organització que no mira pels interessos de La Seu».

El grup municipal de Compromís X La Seu va denunciar ahir l’elevada despesa del nou ajuntament de la localitat alturgellenca, que dimarts va aprovar el nou cartipàs municipal per als pròxims quatre anys. En un comunicat, la formació política liderada per Òscar Ordeig lamenta que la despesa es dupliqui i que passi a ser de més de124.000 euros. De fet, recorda que a la partida prevista encara s’hi han d’afegir els costos de la Seguretat Social. Compromís va criticar durament el pacte entre JuntsXlaSeu i ERC, que dona l’alcaldia a Jordi Fàbrega.

Per El Periòdic

