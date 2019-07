Les bruixes prenen el poder de les nits lauredianes

El mes d’agost les bruixes seran protagonistes als Vespres d’Estiu de Sant Julià de Lòria. Les llegendes misterioses sota la llum de la Lluna les tindran com a actrius principals, amb narracions que s’aniran traslladant per diferents indrets del poble. Aquesta és una de les activitats programades per al mes vinent.

La presència de bruixes al Principat està documentada des de fa segles i es vol fer extensiu, explicant qui van ser i que feien. «El tema de la bruixeria és molt complex, hi ha moltíssima informació. Està molt lligat en molts temes. És transversal», indicava Assumpta Mercader, narradora, actriu i titellaire, assenyalant també que «tractarem el tema sobretot lligant-ho a les llegendes i els espais i el lloc on som». Dirigirà en total quatre sessions, els dies 7, 14, 21 i 28, totes començant a les 22.00 hores.

L’inici de l’activitat serà a l’antiga Casa Comuna, per continuar fins a l’església, on es començaran a explicar les llegendes de les bruixes i històries sobre la parròquia. Després es traslladaran a la placeta de l’Església, «un racó bonic, poc conegut i amb un caliu especial», va exposar Canòlich Ribot, cap de Turisme i Comerç de la corporació laurediana. Després seguiran pel barri antic fins a la placeta del Callís de l’Isla, on continuarà la narració. La visita acabarà a la Font dels Coms, amb un got de ratafia i un tros de coca. Els grups estaran formats per un màxim de 50 persones, per tal que no es facin excessives aglomeracions i que l’activitat sigui al gust de tothom. «A nivell de qualitat anem millorant cada any, però en la quantitat ens mantenim perquè no volem malmetre els espais on anem. Tenim molt clar la sostenibilitat de cada lloc, la capacitat de càrrega de cadascun», assegurava Ribot. En aquesta edició les visites es realitzaran els dimecres, i no els divendres com era habitual.

El programa dels Vespres d’Estiu comptarà amb el Museu del Tabac, que organitza visites nocturnes guiades tant a l’exposició permanent com a la temporal. La música també serà protagonista, ja que aquestes visites conclouran amb un concert als jardins de l’edifici museístic del trio Sonoritats. L‘1 d’agost qui tocarà serà el quartet Ensemble et Libitum.