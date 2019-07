L’oposició critica el canvi de posició del Govern sobre la radioteràpia

La setmana passada, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es va reunir amb els grups de la majoria per informar-los que la proposta de tirar endavant una unitat de radioteràpia al país «està actualment sotmesa a anàlisi», tal com va avançar EL PERIÒDIC. Això, en paraules del cap de Govern, Xavier Espot, no vol dir que no es construeixi una instal·lació d’aquestes característiques o s’adquireixi la maquinària necessària per tractar els pacients oncològics, sinó que «cal fer un estudi, o afinar els estudis que es van fer en el passat, per tenir el convenciment que el projecte té viabilitat econòmica i que el tractament que s’oferirà serà el millor».

L’associació contra el càncer afirma que el nombre de malalts al país que té el ministeri no és correcte

L’explicació, però, no va convèncer a la minoria. La consellera del PS Rosa Gili va criticar la «improvisació» del Govern, tenint en compte que en la legislatura passada la radioteràpia semblava una realitat. «És molt sorprenent que es comencessin a adjudicar els espais físics sense valorar tot el que ara explica el ministre de Salut, que aleshores era el director assistencial del SAAS», va apuntar Gili, tot recordant que l’Executiu ja va adjudicar el novembre de l’any passat la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de la futura unitat. En una línia similar, la consellera de terceravia, Carine Montaner, es va mostrar indignada d’«assabentar-se per la premsa» del canvi de rumb del Govern, ja que en la reunió que el seu grup parlamentari va mantenir amb Benazet «no es va dir res de la radioteràpia». «Abans d’anunciar una cosa, s’ha d’estudiar bé perquè si no es creen unes expectatives que després no es compleixen i la gent queda decebuda», va etzibar la consellera.

Demanda d’informació

Tant Gili com Montaner van avançar que demanaran informació al Govern sobre l’estat actual del projecte, així com els documents que mostrin quin cost van tenir els estudis anteriors. Cap de les dues, però, es va voler posicionar, tot i coincidir a assenyalar que el més important en aquest cas, «a més de la sostenibilitat econòmica», és oferir el millor tractament als malalts del país.

Un dels dubtes principals que genera el projecte és la vida útil d’un aparell que podria quedar obsolet en un futur pròxim. «Perquè la màquina tingui un ús i sigui amortitzada necessita un nombre determinat de pacients. Si no s’amortitza, què farem? Obligar els pacients a utilitzar un aparell obsolet? Jo crec que no», va opinar el president de Demòcrates, Carles Enseñat.

El cap de Govern demana «afinar els estudis que es van fer en passat» abans de prendre una decisió

Així mateix, el conseller de Ciutadans Compromesos Carles Naudi va informar que el ministre els va exposar que «no hi ha la certesa que la unitat de radioteràpia que es pugui instal·lar al Principat sigui ni la millor ni la més rendible econòmicament». El liberal Ferran Costa, per la seva banda, va afirmar que és una «evidència» que hi ha persones que necessiten radioteràpia i que l’Estat ha de vetllar per «simplificar al màxim la seva situació». Ara bé, segons Costa, «s’ha de veure si aquest ajut ha de ser en forma de radioteràpia instaurada aquí al país, amb totes les problemàtiques que pugui suposar, o a través d’altres maneres.

Números erronis

PS i terceravia demanaran informació sobre l’estat actual del projecte i el cost dels estudis fets fins ara

Des del ministeri es calcula que avui dia hi ha unes 100 persones que necessiten radioteràpia, que són les mateixes que reben ajudes de transport per part d’Assandca. El president de l’associació contra el càncer, Josep Saravia, afirma, però, que «si tenim en compte les que baixen en taxi pel seu compte serien 130 o 140 i si sumem els que ho fan en cotxe particular, més de 150», pel que assegura que «els números del ministre no són correctes». A més, va avançar que s’ha posat en contacte amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer per poder comunicar-se amb fabricants de màquines de radioteràpia que l’ajudin a contrastar els seus preus amb els que ofereixi el Ministeri de Salut.