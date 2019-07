Enterren 20 soldats morts durant la Guerra Civil

El futur del centre pot passar per finançament público-privat

El Pla de fosses ha obert l’esperança de molts familiars de morts i desapareguts durant la Guerra Civil i vol «rescabalar la dignitat de les persones que van morir durat aquest període de la història», va afegir Domènech. A l’acte de Figuerola d’Orcau també hi van participar l’alcaldessa d’Isona i Conca Dellà, Rosa Amorós, que va encarregar-se de la gestió de l’enterrament de 17 soldats a dos nínxols de Figuerola d’Orcau, i l’alcalde de Gavet de la Conca, Xavier Badia, que va fer-se càrrec de les restes de tres soldats que seran enterrats a un nínxol de Sant Salvador de Toló. Per Badia, es tracta d’un «acte de justícia històrica», perquè així se’ls donarà un «descans digne».

Tot coincidint amb aquest reconeixement a soldats que van ser enterrats en fosses comunes, Domènech va fer una crida als familiars de desapareguts durant la Guerra Civil o la dictadura que vulguin fer-se la prova d’ADN perquè s’inscriguin al Cens de Persones Desaparegudes. Domènech va explicar que l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es fa càrrec de l’estudi genètic a partir de mostres de frotis bucal. Actualment, el Cens té gairebé 6.000 casos inscrits. D’aquests, uns 2.000 van donar una mostra genètica, ja que la donació de mostres d’ADN és gratuïta i és clau per poder identificar les restes de fosses comunes.

un total de 20 soldats que van morir al Front del Pallars durant la Guerra Civil van ser ahir enterrats en un acte institucional a Figuerola d’Orcau i a Gavet de la Conca, presidit per la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, va informar Ràdioseu.

