Espanya compra més drons contra el contraban

El Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària espanyola ha licitat la compra de cinc nous drons i accessoris d’avançada tecnologia per contribuir a la prevenció, dissuasió i detecció de casos de contraban, narcotràfic i frau fiscal en diferents passos fronteres. De fet, destinarà una unitat a la duana de la Farga de Moles per controlar el tràfic de mercaderies sensibles de manera continuada per la frontera hispanoandorrana, admeten fonts de l’ens.



La vigilància duanera espanyola ja va introduir els drons en la lluita del contraban de tabac d’Andorra el desembre del 2017. Aleshores, va informar de la compra d’un, però no el va destinar exclusivament a aquella zona, sinó que l’utilitzava en diferents localitzacions d’Espanya. A més, la Farga de Moles no compta amb un pilot format de manera fixa. A l’hora de fer una operació, el departament en destina un. Ara, l’Agència Tributària pretén potenciar l’ús dels vehicles aeris no tripulats i formar progressivament unitats especialitzades en les direccions regionals de vigilància duanera.



La licitació s’ha fet per 65.150 euros i es compraran dos models de drons, si bé no ha transcendit quin es destinarà a la Farga de Moles. Un model, del qual s’adquiriran quatre unitats, tindrà una autonomia de 20 minuts, una velocitat de vol de 70 quilòmetres per hora, una càmera de dia i una altra termogràfica per poder gravar de nit. L’altre serà més gran i tindrà prestacions més avançades, que inclouran sensors de moviment. A tot això se li ha de sumar diferents accessoris que s’usaran en els drons que actualment té l’ens.