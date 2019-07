‘Paradís d’ombres’, nominada als premis del Festival Cubelles Noir

El recorregut de Paradís d’ombres té recorregut. La primera obra escrita per Núria Gras és nominada al Festival Cubelles Noir, optant al premi de millor novel·la en català escrita per una dona. L’esdeveniment es realitza del 22 al 25 d’agost a la localitat del Garraf.

Les obres que entren als guardons en aquesta edició són novel·les que han estat publicades durant el 2018. Entrar entre les escollides en aquest esdeveniment «em fa sentir molt emocionada. És per a mi un honor en la primera novel·la guanyar el Fiter i Rosell i estar entres les cinc escriptores que poden guanyar», assegurava Gras, que el dia 24 del mes vinent participarà en una taula rodona dins el marc del festival amb les candidates al guardó, tant en català com en castellà. Hi seran presents també Antonia Huertas, Noelia Lorenzo Pino, Laura Balagué, Marina Sanmartín, Prado G. Velázquez, Dora Muñoz, Montse Sanjuan, Esther Vila i Mireia Vancells. «La competència és molt forta, amb companyes que porten bastants llibres a l’esquena. Només el fet de ser nominada és com guanyar», exposava l’encampadana.

La seva és «una novel·la amb una trama i escenari íntegrament a Andorra. Això té mèrit» i demostra que les històries que succeeixen al Principat «també interessen», perquè «els problemes i preocupacions de la societat andorrana són els mateixos que en altres països». La idea que a vegades es té és esbiaixada i «la gent sovint té una imatge estereotipada d’Andorra, que és un lloc turístic i idíl·lic. Si llegeixes la novel·la veus que aquí tenim els mateixos problemes i misèries que a Barcelona, Madrid o París».

L’auge des de fa un bon grapat d’anys de la novel·la negra nòrdica fa que molts indrets d’aquests països es facin propers per al lector, fins i tot noms complicats de llegir i pronunciar. «Han sabut exportar els seus carrers i paisatges i una de les coses més innovadores de la meva novel·la és que està ambientada a Andorra, tocant les diverses parròquies i molts indrets d’elles, que es reconèixen». A més, es presenten «particularitats del país per a nosaltres òbvies, però que als de fora els crida l’atenció», indicava Gras, que està preparant la seva segona novel·la.