Creixen els serveis d’aerotaxi a l’aeroport d’Andorra-La Seu

Les operacions d’aerotaxis a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell van créixer un 25% durant el primer semestre de l’any respecte al mateix període del 2018, va anunciar ahir Taula Estratègica de l’Aeroport, que té la intenció de construir un heliport al costat de l’equipament per donar servei a les emergències del territori.



L’augment d’operacions d’aerotaxis, que han passat de 16 a 20, rau en la celebració de la quarta jornada de Portes Obertes al maig, i l’arribada i sortida de la selecció francesa de futbol per jugar a Andorra el mes de juny, va precisar la Taula. Respecte al nou heliport, en la reunió celebrada ahir, en la qual va participar el secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Salustià Chato, es va constatar que ja s’han enviat els estudis perceptius a Aviació Civil per a la futura ubicació de la instal·lació, la qual serà del tipus H24, és a dir, que permetrà vols nocturns.



La Taula Estratègica va refermar l’aposta per la pista urgellenca, malgrat la possible posada en marxa d’un projecte de nova planta dins de territori andorrà. Mentestant, i pel que fa a la polèmica per la no homologació de l’aproximació amb GPS per part del Govern espanyol, a la reunió es va presentar formalment el nou calendari de Regles de Vol Instrumental (IFR), que regulen el pilotatge d’aeronaus en condicions de visibilitat reduïda, acordat amb l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA). Com ja es va anunciar al juny, el vol de validació de la maniobra es realitzarà aquest setembre. Seguidament s’elaborarà l’estudi de seguretat i es validarà la documentació a la Comissió Interministerial entre Defensa i Foment.