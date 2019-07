Campanya a change.org en contra de la tirolina a Naturlandia

Un grup de joves de Sant Julià de Lòria ha iniciat una campanya a través de Change.org amb l’objectiu d’aturar el projecte de la tirolina que el comú de la parròquia vol tirar endavant a Naturlandia. La plataforma s’anomena Les Goges Associació i està fent una crida a través de les xarxes socials per aconseguir el major nombre possible d’assignatures en contra de la construcció. Ahir a la tarda ja havien aconseguit gairebé 1.000 signatures en contra.



A la pàgina web, els impulsors de la iniciativa afirmen que l’informe mediamental que es pot consultar a les dependències de comú diu que la construcció de la tirolina suposaria la «desforestació, alteració en la interacció ecològica i alteració del funcionament de l’ecosistema, increment dels nivells de contaminació acústica, etc». En el mateix espai indiquen que «volem una parròquia i un país que respecti i prioritzi el medi ambient davant de qualsevol interès econòmic. Hem de lluitar per una vida més ecològica. Prou de projectes fantasma. La nostra terra està en perill».

La pàgina ja compta amb 10 comentaris d’usuaris que han signat la petició i que mostren públicament la seva opinió contrària a la construcció del nou giny a Naturlandia, que suposaria la tirolina més alta i amb major desnivell del món.