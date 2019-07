La Terra s'esgota

La Terra va assolir ahir el Dia de la Sobrecapacitat. És a dir, la humanitat va consumir tots els recursos naturals que el planeta és capaç de generar en un any i el pressupost econòmic mundial va entrar en números vermells. Aquest temut dia s’avança en el calendari cada vegada més, va indicar ahir l’ONG Global Footprint Network. De fet, l’any 1970 va ser el 29 de desembre. El 1980, el 3 de novembre, i l’any 1990, l’11 d’octubre. Amb el nou mil·lenni es va reduir fins al 23 de setembre i fa nou anys es va produir el 8 d’agost. A alguns països, a més, aquest dia arriba abans que la data global. És el cas d’Espanya, que el 28 de maig va consumir tots els recursos que la naturalesa pot reposar al llarg de l’any. En aquest sentit, el 31 de desembre haurà utilitzat els recursos equivalents a 2,5 planetes Terra. França ho va fer el 15 de maig i gastarà els de quasi tres planetes blau. L’ONG no té dades d’Andorra ni d’altres petits Estats i, per tant,no pot precisar una data concreta del Overshoot Day al Principat. Això no treu, però, que la societat andorrana hagi de ser conscient de l’ús responsable dels recursos i de la importància de lluitar contra el canvi climàtic.

«Hem d’aturar-nos un moment i ser conscients dels nostres actes», manifesta el president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), Carles Iriarte. «Qualsevol petita acció sobre la natura té conseqüències», reitera un dels impulsors del moviment Fridays for Future (FFF) a Andorra, Mateu Bracque. Ambdós activistes preguen a les autoritats que s’arremanguin les mànigues i que prenguin decisions contundents al respecte. «Si els governs no ho fan, ja sigui perquè no volen o perquè no tenen prou coneixement per actuar, ho ha de fer la societat civil», precisen Iriarte i Bracque.



La qüestió de com fer-ho té múltiples respostes. Per posar alguns exemples, des de deixar de consumir plàstic, que «ni la Xina vol reciclar-lo ja», recorda Iriarte, fins a potenciar el transport públic «en comptes d’apujar-ne el preu», insta Bracque. Davant d’una societat «consumista» i «materialista» en la que «només importa créixer en absolutament tot», Iriarte creu que «el futur no és el creixement i la voràgine, sinó el manteniment i la sostenibilitat». Bracque defensa aquesta posicionament i demana a la societat que «no compri fruita fora de temporada per gust ni una samarreta pel simple fet que està de rebaixes i no per necessitat».



Respecte als problemes que pateix Andorra en la matèria, Iriarte alerta que «el Principat, com arreu, pateix un sobreembalat de les mercaderies». «Hi ha moviments internacionals que després de fer la compra treuen els plàstics a tots els productes que els duen de manera innecessària, com pot ser un plàtan embassat, i els deixen a la caixa. És una opció», explica el president d’Apapma.



Seguint amb els exemples, la humanitat consumeix molta més aigua que la que porten els rius i molta més fusta de la que poden regenerar els arbres. «Sigues coherent. Digues no», demanen Iriarte i Bracque.