Doria puja al tercer calaix del Campionat d’Espanya

Per la seva banda, Pellicer, en sub-23, va acabar segona en C1F i tercera en K1F. En aquest sentit, el club de Dòria, el Cadí Canoë-Kayak, va aconseguir emportar-se el subcampionat de la Lliga i del Campionat d’Espanya d’eslàlom.

Mònica Doria va aconseguir acabar tercera del Campionat d’Espanya d’eslàlom, en C1, celebrat al Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell. Núria Vilarrubla va ser nova campiona de l’estat espanyol de C1 femení per davant de la gallega Ainhoa Lameiro i de l’andorrana. En patrulles, a més, es va proclamar campiona de C1, amb Laura Pellicer i Vilarrubla, mentre que en K1 va ser subcampiona, juntament amb Villarruba i Martínez.

Per El Periòdic

