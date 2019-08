La major afluència de gent al Pas es tradueix en cues

El Pas de la Casa sembla haver oblidat les desèrtiques imatges que va deixar durant els dies que la carretera RN-22 va romandre tallada. Si les setmanes posteriors van ser difícils tornar a recuperar el nivell de vendes, ara en aquests primers compassos d’agost «s’ha tornat a la regularitat», tal com va assegurar el president de l’Associació d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié.

«Es nota que hi ha més afluència de gent i hi ha dificultats per aparcar» va admetre Carrié, satisfet amb el Ministeri d’Ordenament Territorial per «haver arreglat la carretera. No ens podem queixar». Amb tot, l’arribada de turistes va tornar a generar importants retencions. «S’ha començat bé el mes d’agost. És el primer cop de l’any que hi ha la cua, però estem contents» va manifestar Carrié.

En aquest sentit, el Departament de Mobilitat va informar ahir a la tarda de retencions a la RN-22 i a la CG2 de fins a quatre quilòmetres de sortida a la frontera francoandorrana i dos quilòmetres d’entrada.De fet, el tràfic dens es va allargar també en territori francès. Prova d’això és que el compte oficial de Météo Pyrenées a les xarxes va difondre que a l’accés a Andorra a través de l’Hospitalet hi havia fins a 10 quilòmetres de cua al voltant de les 10.00 hores del matí . D’altra banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Oscar Ramon, va recordar les obres que s’estan duent a terme a Tarascó.