El Terrassa impugna el duel de la Copa Catalunya contra l’Andorra

El Terrassa FC va presentar ahir un escrit d’al·legacions al comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) per impugnar el partit de la primera ronda de la Copa Catalunya disputat dimarts al Prada de Moles contra l’FC Andorra, matx que va suposar el primer duel dels tricolor en la seva nova aventura a la Segona Divisió B.

El contingut de la impugnació es basa en l’incompliment del punt sis de la normativa que estableix que «en el transcurs dels partits podran ser substituïts sis jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar de llicència federativa en vigor» i, per tant, segons considera el club, es poden alinear com a màxim quatre jugadors sense llicència federativa. Per tant, segons l’entitat, l’FC Andorra va presentar sis jugadors en aquesta situació, que van ser Francisco Martos, Joan Cervós, Diego Sebastián Huesca, Iker Goujon, Ricard Cucu Fernández i Izan Fernández (24).

L’FCF té ara la paraula i haurà de decidir si acaba eliminant l’FC Andorra de la competició

Per un altre costat, el club també va denunciar que «no només va ser això» sinó que «l’equip local no va presentar cap fitxa impresa de cap dels 19 jugadors –tot i que 13 d’aquests sí que la tenen validada– ni dels dos tècnics i va acreditar tots els jugadors únicament amb el DNI o el passaport».

Cal recordar que aquest fet se suma a l’estiu convuls que està patint l’FC Andorra, que ha aconseguit dos ascensos consecutius en poc temps, el segon als despatxos, fet que no ha estat ben vist per alguns clubs espanyols i catalans, que ho han criticat durament.

Els andorrans van tenir dimarts la millor estrena possible, després d’imposar-se per 2 a 1. Tots els ulls estaven centrats en l’equip andorrà que, un cop més, arribava entre un gran ressò mediàtic després dels fets ocorreguts les darreres setmanes. Així, els andorrans es van trobar a un rival molt combatiu al Prada de Moles, que portava ja unes setmanes rodant, però al final, amb gols d’Adrià Vilanova i de Moha Keita, es van imposar, advertint del que poden fer en aquesta nova temporada.

No obstant això, ara cal veure quina decisió prendrà l’FCF que podria acabar eliminant l’Andorra de la competició si així ho estima.