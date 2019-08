‘Coneixem l’Alt Urgell’ arriba al Roc dels Racons

Dins del cicle Els Dimecres Coneixem l’Alt Urgell, hi ha programada per demà, 14 d’agost, una sortida guiada a un indret sorprenent i desconegut de la comarca: Sant Jaume del Roc de Racons.



L’itinerari discorre per un tram de camí tradicional que comunicava la vall de Tost amb el Pla de Sant Tirs, i que estava controlat per l’atenta mirada dels guaites del castell del Roc de Racons, quan aquest territori es trobava sota el poder del cèlebre Arnau Mir de Tost. Uns metres per sota de la torrota d’aquesta construcció hi ha les restes d’una església romànica que estigué sota l’advocació de Sant Jaume.



Es tracta d’un temple de petitíssimes dimensions, amb una nau coberta originàriament amb encavallades de fusta i un absis de planta semicircular, obert a la nau a través d’un plec absidal de tan sols un metre d’ample. Aquestes característiques fan de Sant Jaume del Roc de Racons l’església romànica més petita de la comarca de l’Alt Urgell i possiblement de Catalunya.

Inscripcions obertes

La proposta s’engloba dins del cicle de sortides guiades Els Dimecres coneixem l’Alt Urgell, que pretén agermanar la pràctica del senderisme amb el coneixement del ric patrimoni comarcal. Totes les visites d’aquest cicle són guiades per tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, coneixedors del territori i de la seva història, i són gratuïtes.



Per participar-hi només cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (telèfon 973 35 31 12) o a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell (telèfon 973 351 511).



El punt de reunió per iniciar la sortida serà davant del Consell Comarcal, a les 08.00 hores. Cal destacar que l’activitat també forma part de les Rutes guiades a la Seu d’Urgell i comarca, segons va informar RàdioSeu.