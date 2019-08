Jover creu que l’aeroport andorrà complementaria el de la Seu

«De moment tenim dues opcions: d’una banda, l’aeroport de la Seu que continua en procés de validació pel que fa a l’homologació del sistema de navegació per GPS, i que quan rebi el vist-i-plau suposarà un gran canvi qualitatiu i, d’altra banda, és evident que tenir un aeroport propi en territori andorrà pot oferir una sèrie d’avantatges», va considerar ahir el ministre Portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Tot seguit, el ministre va demanar «no tancar portes» a la infraestructura nacional, ja que ambdues opcions són viables i, fins i tot, complementàries. D’aquesta manera, el Govern es va mostrar públicament a favor del projecte de la Cambra de Comerç, mentre que l’Executiu anterior sempre havia estat partidari de l’aeoport català. En cas que els informes que s’estan realitzant actualment per determinar la viabilitat econòmica i real de l’aeroport d’Andorra siguin positius, «haurem de prendre una decisió política», va afirmar Jover.

Impacte mediambiental

El mes de juny, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va presentar la primera fase de l’estudi, de la qual es va desprendre que la construcció de l’aeroport tindria un cost d’uns 500 milions d’euros, que anirien a càrrec de grups d’inversors.

La segona fase consisteix en avaluar l’impacte mediambiental que tindria la infraestructura en la zona (Grau Roig), però Jover no va poder informar del seu estat actual. En aquest sentit, cal recordar que tècnics del Ministeri fan un seguiment directe de l’evolució, ja que malgrat que la Cambra lidera el projecte, «l’aeroport és una de les prioritats de l’Executiu».



Preguntat per com avança el procés d’homologació del GPS de la Seu, el ministre va dir que «no hi ha novetats significatives». El fet que hi hagi certa inestabilitat política a Espanya, no preocupa al Govern perquè les tasques que resten pendents són «purament tècniques i el camí ja està molt ben marcat».