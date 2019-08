L’equip blaugrana prepara la temporada a Encamp

El Comú d’Encamp, representat per la cònsol menor, Esther París, va rebre ahir la secció d’hoquei patins del Barça. L’equip està fent una estada a la parròquia des de diumenge, i s’hi quedarà fins divendres. El 2004 va ser l’últim any que va venir a entrenar a Andorra, i ho van fer al Comunal. Des d’aleshores, els havien allunyat del Principat els compromisos competitius, anys en què no han fet estada o cursos en els quals es van decantar per altres instal·lacions. Enguany han decidit tornar-hi, i tenen voluntat de repetir. I és que, tal com va indicar l’entrenador Edu Castro, «estem encantats, ens sentim com a casa. L’entorn és idíl·lic per començar a entrenar i estic segur que no serà l’última vegada que ens veurem per aquí».

En la mateixa línia, el capità Aitor Egurrola va expressar que «estem molt agraïts al comú perquè ens està donant moltes facilitats. Les instal·lacions estan perfectes i el paratge és espectacular. És una setmana molt important de cara a preparar tota la temporada». L’equip afronta el curs amb els objectius principals d’aconseguir la Copa d’Europa, que l’any passat se’ls va escapar; fer un bon paper a la lliga i obtenir el cinquè títol consecutiu de la Copa del Rei.

Quant als beneficis que pot aportar al conjunt el fet d’entrenar en alçada són molts. En aquest sentit, Castro va manifestar que «poder entrenar en alçada és determinant. A més, podem fer dobles sessions, ahir mateix vam fer una de força, sense patins, i una amb patins a la tarda. Aquests entrenaments ens permeten treballar molts aspectes del model de joc que durant la temporada no tens temps d’analitzar. Ara estem posant els fonaments dels principis de joc que volem i durant el curs ens dediquem a analitzar els rivals». La secció d’handbol també va realitzar una estada fa uns dies.