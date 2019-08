Duo Divertimento tanca el calendari del mes d’agost

El cicle ONCA Bàsic afronta diumenge la darrera actuació de l’agost. Qui forma part del programa en aquesta darrera actuació del mes és el Duo Divertimento, en un concert a Sant Romà de Vila.

La formació està composta pel guitarrista David Font Bernet i la flautista Elizabeth Downes, que amb aquesta actuació conclouen la gira de tres concerts dins el programa de l’esdeveniment amb Un vespre de divertimento, oferint el seu treball demà a les 19.00 hores a l’església de Sant Romà de Vila, un edifici que originàriament és romànic, que va ser construït al voltant dels segles XII o XIII i que ha estat reformat en diverses ocasions al llarg del temps fins a tenir l’aspecte actual. El cicle ONCA Bàsic es caracteritza per diferents aspectes. Un és que els indrets on es porten a terme els concerts són en edificis remarcables i representatius de l’arquitectura civil i religiosa del país, aixecats en diferents moments i emplaçats a les set parròquies. Un altre és el programa, que consta d’actuacions de petit format protagonitzades per músics majoritàriament andorrans o residents al país, en formats que van des d’un sol instrument fins al quintet.