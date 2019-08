Els tricolor s’acomiaden de la Copa Catalunya sota la mirada de Piqué

Quano no es pot, no es pot. L’FC Andorra tenia ahir per endavant un dia decidiu i ni tan sols el mateix Gerard Piqué estava disposat a perdre’s la tercera eliminatòria de la Copa Catalunya. El defensa blaugrana va arribar al Prada de Moles acompanyat dels seus fills i el seu pare pocs minuts abans que comencés l’enfrontament. En aquesta ocasió, el rival era el Prat. Un dels rivals temuts per Jaume Nogués. I la por del director general no era infundada. El Prat és un equip que sap molestar, que sap posicionar-se bé i tallar les jugades. En definitiva, un conjunt que no posa les coses fàcils. I si se li suma el poc encert que van tenir ahir els tricolor, el resultat es podia preveure: victòria rival per la mínima.

Començava el matx i en pocs minuts Nico Ratti feia la seva primera aturada. Al minut 7, els del Prat ho tornaven a intentar. Ara pel lateral però el defensa que havia de rebre la centrada es va quedar clavat a terra i Rubén Bover treia molt bé la pilota. Una nova ocasió per als tricolor arribava al minut 8: Miguel Palanca lluitava la pilota al lateral dret, li passava a Oriol Dot, que centrava buscant a Joan Cervós però el xut tornava a anar a les mans del porter del Prat.

Els tricolor tornaven a insistir dues vegades més en pocs minuts, però la defensa sempre estava ben posicionada per refusar la pilota. Els locals tenien el control del joc però el Prat posava les coses difícils. Al 24 es baixava la guàrdia a la defensa andorrana. Ratti aturava un xut blanc-i-blau; Bover feia una errada en una passada cap a Javi Martos que, per sort, no acabava amb un gol i al 30 Martos cedia la pilota a Ratti quan un dels davanters estava a prop.

L’afició tricolor es posava tensa amb les errades però arribava Fede Bessone, que ahir va estar pletòric, i centrava buscant a Ernest Forgas, però la pilota s’escapava per damunt del travesser. Al 39 el conjunt del Principat tornava a tenir una bona ocasió. Els del Prat treien un córner i Ratti el treia amb el puny. Bover se la va endur sol cap amunt i va obrir a banda per Moha Keita, que va intentar el xut però la pilota anava a fora. Tot seguit, Palanca veia una targeta groga i, just abans de la mitja part, un Dot que va estar molt inspirat en el partit d’ahir, feia una bona centrada a la qual no arribava ningú.

A la represa, l’FC Andorra sortia en una versió millorada, però el gol ràpid dels del Prat els deixava enrere en el marcador. Al minut 49 centraven pel lateral esquerre, Ratti aturava la pilota amb el cos, tocava el travesser i el rebot feia que Martos la toqués abans que entrés a la porteria. Per si de cas, Pla la va rematar un cop ja era dins. Els rivals s’avançaven al marcador però els andorrans tenien tota la segona part per endavant per igualar o superar el marcador. I tenien ganes de fer pressió.

Al 55 Palanca centrava per Forgas, però la defensa tallava la passada. Tot seguit, Cervós centrava, la pilota anava a parar als peus de Bover, que li passava a Forgas, però no s’aconseguia el xut. Els tricolor s’havien instal·lat a l’àrea amb un sol propòsit: marcar. I ho van intentar amb ganes. Un xut de Riverola al 59 s’escapava per damunt travesser i al 64 Dot centrava buscant a Keita però la defensa refusava el xut. Sortia del terreny de joc Cervós i entrava Ludo amb ganes de lluitar. Aconseguia fer-se amb la pilota i li passava a Fede, que buscava a Bover. Fora.

Els aficionats veien el gol en cada jugada. Estaven entregats, els crits d’«Andorra» ressonaven per les valls del Principat. Però no hi havia manera, la porteria s’havia fet petita. Els tricolor tenien el control de la pilota i Forgas s’escapava per la banda i es passava de llarg en la centrada, però la pilota arribava a Keita que buscava a Bover i aquest a Riverola. Res. La defensa tornava a tallar la jugada. Fede en propiciava una altra fent arribar la pilota a Moha, que es deslliurava dels defensors rivals, però la pilota acabava fregant el pal.

Al minut 88 l’esperança va aparèixer a Prada de Moles. Andrés Diez cometia una falta sobre Iker Goujón a dins de l’àrea. Penal. Forgas tenia als seus peus la possibilitat d’empatar, però, una altra vegada, fora. Pocs minuts després l’àrbitre assenyalava el final del partit i el Prat es convertia en el primer rival que ha aconseguit guanyar al Prada de Moles.