L’equip Verdú-Suárez representarà Andorra

L’equip està patrocinat per Andbank. El tècnic, Daniel Torres, va expressar que els objectius fixats per a la fita són «fer un bon paper i obtenir el millor resultat possible». El president del COA, Jaume Martí, va apuntar que «portem un equip d’un esport que fa molts dies que intentem que tiri cap endavant i que permet que els països petits tinguem representació. Lluitaran contra 24 països, alguns de molt forts, tot dependrà dels rivals».

Gerard Verdú i Diego Suárez seran els encarregats de representar Andorra en els Jocs Mediterranis de platja que es disputaran a Patras (Grècia) del 25 al 31 d’agost. Verdú, que acaba de guanyar l’Europeu de Júnior de Petits Estats, va indicar que «venim amb molt bones sensacions, a veure si les podem traduir en resultats. Anem a gaudir el màxim i a agafar experiència. Són uns europeus absoluts i nosaltres som molts joves encara per aconseguir un resultat competitiu». Així mateix, Suárez va expressar que «és un honor, abans que nosaltres hi havien anat el Xavi Folguera i el Geni Da Silva».

