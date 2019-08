Adaptació moderna de ‘La caputxeta vermella i el llop’

La Caputxeta vermella i el llop és un conte del qual se n’han fet moltes versions, a més d’explicar-se i representar infinitament la modalitat clàssica. La companyia Magatzem d’Ars proposa una de moderna, que es podrà veure a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp el 14 de setembre a les 17.00 hores.

Aquesta versió barreja personatges reals, titelles i una escenografia plena de màgia i detalls. La història, que ha passat de generació en generació, és àmpliament coneguda. Explica com la caputxeta ha de portar una cistella amb menjar a la seva àvia que viu al mig del bosc, perquè aquesta pugui cuinar un pastís i presentar-lo al concurs anual de la comarca. Pel camí coneix al llop, que l’enganyarà per poder ser el primer a arribar a casa l’àvia i així poder menjar-se els pastissos i tot el que trobi al seu pas. Les entrades es poden comprar i reservar a www.comuencamp.ad a un preu de 5 euros pels adults, sent l’entrada gratuïta per a infants i joves amb reserva prèvia.