17 activitats esportives a la festa major de la Seu

El dilluns hi haurà una pedalada popular, una festa aquàtica i a la tarda, la cursa popular de 10 quilòmetres.

La programació esportiva continuarà dissabte, dia 24, amb els tornejos de futbol 7, de tennis i de pàdel. Tots tres començaran simultàniament a les 9 del matí, al Camp Municipal Emili Vicente i a les pistes de tennis i de pàdel municipals, respectivament. Dissabte a la tarda, a partir de 2/4 de 4 hi haurà el concurs de petanca, a les pistes municipals; a les 5, la cursa de roll ski, al Parc del Segre; i a les 10 de la nit, la Cursa d’Orientació, que s’iniciarà a la plaça dels Oms. Aquesta activitat serà just després d’un pregó que enguany també té accent esportiu, perquè serà a càrrec de les jugadores del Cadí La Seu.

El programa Esport i Festa presenta un total de 17 activitats físiques i esportives per gaudir, un any més la festa major de la Seu d’Urgell de manera saludable i lúdica. La programació és elaborada pel Servei Municipal d’Esports, en col·laboració amb clubs i entitats esportives de la ciutat, i tindrà lloc de divendres 23 a dilluns 26 d’agost.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació