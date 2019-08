Martínez obté la segona plata als Mundials de Newcastle

Maria Jesús Martínez va segellar ahir una participació immillorable per a Andorra en uns Mundials de Trasplantats. La ciclista és la primera esportista del Principat a participar en una competició d’aquest tipus, i va acabar penjant-se la plata dues vegades. Martínez va assolir el segon podi en els Jocs que se celebren a Newcastle des de dissabte. L’atleta andorrana, que ha repetit la segona posició de la seva categoria (de 30 a 39 anys) en la prova dels 30 quilòmetres en ruta de ciclisme, va pujar posicions a la classificació general on ara ocupa el quart lloc. Amb un temps d’1.06,16 hores, l’andorrana va travessar la línia de meta dos segons més tard que la guanyadora de la categoria, la britànica Ottile Quince que, amb un registre d’1.06,14 es va situar al capdavant de la classificació general. La irlandesa Anna Pokojska va aconseguir el tercer lloc del podi amb un temps d’1.09,10.

Amb aquest resultat, Martínez assoleix amb escreix l’objectiu que s’havia marcat amb un paper destacat en la seva participació en les dues proves de ciclisme femení, a les quals ha seguit ben de prop a la ciclista semiprofessional Ottile Quince amb qui, especialment ahir, va lluitar per la victòria: «Ha estat un frec a frec molt emocionant» va explicar l’atleta, que va encapçalar la cursa durant quatre de les 17 voltes en què consistia la prova. De fet, segons va apuntar, la britànica es va mantenir en un discret segon pla durant la pràctica totalitat de la prova fins que, al tram final de la darrera volta, es va situar al capdavant de la cursa en la qual van participar 24 ciclistes.

Repte assolit

Martínez va obtenir els objectius que es proposava amb la seva participació en aquests jocs: d’una banda, visibilitzar la realitat de les segones oportunitats després d’un trasplantament d’òrgans i conscienciar sobre la importància de la donació perquè aquestes siguin possibles; i, de l’altra, superar un repte personal fruit de l’esforç i la determinació amb què ha treballat durant els mesos previs a l’esdeveniment. Per a la ciclista, «poder assolir el nivell d’atletes semiprofessionals, com la britànica Ottile Quince, ha estat una recompensa molt gran a la incertesa que et planteja el fet d’afrontar un repte desconegut, sobretot pel que fa al nivell físic respecte la resta de participants»

Satisfeta i feliç pel paper que ha fet als jocs, l’atleta andorrana dedica els resultats «a tota la gent que m’ha donat suport des del primer dia perquè han fet que el repte sigui possible i, especialment, a les persones trasplantades a les quals encoratjo a plantejar-se reptes personals, en l’àmbit que sigui, i a celebrar la vida i també als donants que, amb la seva generositat fan possible el que hem fet les 2.000 persones que aquests dies hem pres part de l’esdeveniment». A escala privada, l’atleta va recordar de manera especial al seu pare, traspassat recentment, i a la seva padrina i donant en vida del ronyó que li van trasplantar fa 8 anys, Olga Pérez. També al seu company, Miguel Àngel Morales, «que ha estat sempre al meu costat i ha estat clau durant la competició». A tots ells dedica els dos podis.