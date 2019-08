Andorra Telecom soterra la darrera «gran zona» de línia aèria que quedava al país

Andorra Telecom està completant el soterrament de l’última «gran zona» en què la línia de serveis de la companyia encara era aèria: la que subministra l’estació de Pal-Arinsal. Durant els darrers dos anys, la companyia ha dut a terme els treballs de soterrament de la línia i d’aquí una setmana acabarà de retirar les pilones que sostenien els cables, de manera que ja no quedarà ni la línia aèria ni els pals. La inversió que s’ha dut a terme és de 130.000 euros i tal com va explicar ahir Josep Vilana, del departament de Client d’Andorra Telecom, es dona «una garantia de servei», ja que amb el soterrament s’eliminen els riscos externs com poden ser els de caràcter meteorològic i s’aconsegueix una millora paisatgística, ja que s’elimina l’impacte visual.

Segons va detallar Vilana, s’han soterrat 1.326 metres de línia que transcorria pel bosc i en total es retiraran una quarantena de pilones. De fet, els treballs per a la seva retirada van començar just ahir a Escàs i es calcula que estiguin finalitzats la propera setmana. A més, des d’Andorra Telecom van posar de relleu que no s’ha talat cap arbre per procedir a la retirada de tots els pals.

Vilana va manifestar que aquesta és la darrera gran zona que depèn d’Andorra Telecom en la qual la línia encara no estava soterrada, ja que ara per ara només queden urbanitzacions privades amb línies aèries. En aquest sentit, va recordar que quan va dur-se a terme la substitució del coure per la fibra òptica ja va aprofitar-se per fer soterraments, com per exemple, en el cas del poble de Fontaneda.

Amb aquesta acció, va insistir el representant de la companyia, es millora el servei, ja que la línia ja no es veurà afectada per les inclemències meteorològiques com el vent, la neu o, tenint en compte que al línia transcorre pel mig del bosc, el fet que caiguin arbres, i també es dona seguretat als operaris, que fins ara havien d’intervenir enmig d’aquestes inclemències. Així doncs, «proporcionem tranquil·litat i minimitzem els riscos d’afectació al servei», va concloure Vilana.