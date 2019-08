Medi Ambient té previst alliberar fins a 500 perdius durant el 2020

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat preveu alliberar fins a 500 perdius xerres criades al centre de Llumeneres, a Sant Julià de Lòria, durant el 2020. Així va manifestar-ho ahir la ministra competent, Sílvia Calvó, en la visita que va dur a terme a les instal·lacions juntament amb el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, ja que és l’entitat responsable de controlar el centre.

El centre ha aconseguit que dues perdius es reprodueixin de manera natural, sense incubadora

Actualment compta amb 55 perdius adultes, 19 de les quals són parelles reproductores. De fet, aquestes darreres enguany han donat 160 perdius joves i la intenció és, d’entre aquestes, seleccionar 60 parelles reproductores al setembre amb l’objectiu que durant el 2020 proporcionin 500 perdius per alliberar a la natura. «En espais lliures com reserves perquè així els turistes les podran veure o els col·legis podran fer-ne estudis», va detallar Cabanes tot subratllant que «el que està clar és que no és un tema de caça sinó de natura». El responsable del centre de reproducció de la perdiu xerra, Marc Mossoll, però, encara va anar més enllà i va pronosticar que «en dos anys es podran alliberar 1.000 exemplars, un fet que ens obligarà a tenir un altre mòdul per poder treballar amb aquest nombre de peces».

Distribució de l’espai

El centre de reproducció de la perdiu autòctona andorrana compta amb tres espais diferents per distribuir les aus en funció de l’edat. A partir de les cinc o sis setmanes, són traslladades al «volador», on fan la prova de si poden sobreviure a la natura. Un cop assolit aquest requisit, és quan es pot iniciar el procés d’alliberament. Totes les peces alliberades s’identifiquen amb anelles perquè els tècnics puguin tenir un control de l’espècie.

Calvó va felicitar la federació pel treball realitzat, «molt important per introduir aquesta perdiu que és autòctona del país amb un caire no només cinegètic sinó també de reproducció». De fet, aquest bon treball queda certificat amb les dues perdius que han aconseguit reproduir-se de manera natural, sense incubadora.