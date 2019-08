Tal dia com avui de fa cinc anys

Andorra viu de moment aliena al debat que hi ha al Pirineu

L’expresident de la comissió legislativa d’Exteriors assegurava que Andorra no es podia quedar tancada, en referència a l’acord d’associació amb la Unió Europea. «Encara que siguem un país petit, hem de demostrar que som un país seriós», va dir. A més, defensava que la responsabilitat dels polítics era «pensar en l’interès general i buscar consens».

El PS critica la proposta de devaluar els punts de la CASS . El Partit Socialdemòcrata indicava que encara hi havia «marge de maniobra» abans de devaluar els punts de jubilació, tal com augurava dies abans el president del Consell d’Administració de la CASS, Josep Delgado.

Les càmeres de Mobilitat seran fitxers de dades personals. La regulació de la videovigilància encara havia de fer un pas més a Andorra i l’APDA va anunciar que les imatges que oferia Mobilitat passarien a declarar-se fitxers de caràcter personal per «donar unes garanties als ciutadans».

Comencen les obres per adequar el pavelló del Govern. La remodelació de l’equipament es va iniciar tenir en compte que les obres havien d’estar enllestides en set setmanes, quan el MoraBanc debutés a casa a la Lliga Endesa davant del Bilbao Basket.

Per El Periòdic

