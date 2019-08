La Unió Hotelera preveu superar a l’agost el 80% d’ocupació i millorar la de l’any passat

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA)preveu superar «amb escreix» el 80% d’ocupació a l’agost i millorar d’aquesta manera la xifra de l’any passat, quan va situar-se en un 75,74%. «De moment estem molt en la línia de l’any passat, però confiem amb l’arribada de La Vuelta el proper diumenge per salvar el darrer cap de setmana d’agost, ja que és més complicat perquè el dilluns següent la majoria de treballadors ja es reincorporen a la feina», va manifestar el president de la patronal hotelera, Carles Ramos, en declaracions a aquest rotatiu.

Tot i apuntar que l’impacte de l’etapa ciclista és «una incògnita», Ramos va admetre que pot ser «un reclam més» i va explicar que la majoria d’establiments tenen esperances en les reserves d’última hora. «En el cas del meu hotel, situat al centre, ja rondem el 64% d’ocupació i confiem a fer el ple, igual que la resta d’hotels de les parròquies centrals», va indicar el president de l’associació. De tota manera, va alertar que l’esdeveniment també podria incidir en el sentit contrari i fer que els turistes que estan passant el cap de setmana al Principat avancin la seva tornada un dia abans per tal d’evitar les afectacions que inevitablement hi haurà en la circulació del conjunt de la xarxa viària.

A l’espera que finalitzi l’agost i puguin tancar-se les dades d’ocupació del mes d’estiu amb major afluència, Ramos va mostrar-se satisfet amb les xifres del juliol, quan van situar-se en un 59,17%, un 1,17% per sobre de l’any anterior. «El juliol del 2018 va ser força dolent, ja que l’ocupació va caure un 11% perquè veníem de dos anys molt bons; el 2017 i el 2016 van ser de molta afluència perquè els destins del Pròxim Orient van perdre atractiu per la seva perillositat i la gent va dirigir-se cap a la costa catalana i espanyola i, de retruc, van passar més per Andorra. Aquest any almenys hem aconseguit mantenir-se», va avalar la dada del juliol Ramos.

Malgrat que l’ocupació del juliol és sempre més baixa que la d’agost, el president de la Unió Hotelera va admetre que el Cirque du Soleil els ha afavorit, ja que abans de la seva arribada amb prou feines s’arribava al 50%. I davant de la incertesa sobre la seva continuïtat, Ramos va expressar la seva preocupació per «substituir un esdeveniment com aquest per un altre de la mateixa envergadura».