Terceravia denuncia la falta d’inversions del comú a la capital

El comitè parroquial de terceravia a Andorra la Vella va denunciar ahir que algunes zones de la parròquia pateixen «l’abandó» per part del govern comunal. En concret, adverteixen que «els canvis i les reformes que s’han portat terme darrerament han estat una acció selectiva tot i que el comú les ha volgut vendre com la gran transformació de la capital».

No és l’única crítica que va fer pública ahir el comitè parroquial. Al seu parer, la parròquia també té «deficiències en la gestió de la higiene pública importants». En concret, la formació va incidir en els «barris més allunyats dels gran eixos comercials». Com a conseqüència d’aquestes mancances, terceravia creu que «gran part de la ciutadania se sent menystinguda».

Amb tot, el comitè parroquial demana a Marsol que «no defugi responsabilitats», «vetlli per a tothom, sense distincions», i treballi per una parròquia «moderna». «Sense que això comporti la «pèrdua de la netedat i la polidesa», va manifestar el comitè.