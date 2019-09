Tot a punt pels Mundials d’eslàlom de la Seu d’Urgell

El Parc Olímpic del Segre i la Seu d’Urgell ultimen el compte enrere per als Campionats del Món de Canoa Eslàlom i de Descens Esprint, que tindran lloc d’aquí del 25 al 29 de setembre. Enguany els Mundials es presenten amb un al·licient addicional: seran la porta d’accés als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 pel que fa a la competició d’eslàlom.



Per tant, els espectadors tindran l’oportunitat de veure un avanç del que serà la propera cita olímpica, perquè els inscrits «faran mans i mànigues per donar el millor d’ells mateixos i fer-se amb la tan anhelada plaça en la quota olímpica», segons van avançar des de l’organització. A banda de decidir els nous campions mundials, les proves seran, a efectes pràctics, classificatòries globals per aconseguir la inscripció en alguna de les quatre categories d’eslàlom incloses al programa olímpic: C1 (canoa individual) i K1 (caiac individual).



Amb l’arribada del mes de setembre, unes 800 persones (esportistes, entrenadors i personal dels equips) de 65 federacions ja s’instal·len a la Seu al llarg de les properes setmanes. De fet, molts d’ells ja hi han estat venint des de l’any passat per habituar-se al canal del Ràfting Parc, cosa que ha tingut un efecte positiu tant en l’economia local com en la projecció internacional de la Seu, del Pirineu i de Catalunya.



A més a més, amb la participació de l’Agència de Turisme de Catalunya, la Diputació de Lleida i la Secretaria General de l’Esport, es potenciarà la divulgació dels valors ambientals i monumentals de les valls del Pirineu. L’esdeveniment aglutinarà fins a 400 persones.



Els Mundials d’Eslàlom arribem al Parc del Segre per tercera vegada, després que la Seu ja va acollir els de 1999 i 2009. Per tant, al llarg de les tres darreres dècades la ciutat ha viscut un mundial cada deu anys. Aquesta edició serà la 40a.