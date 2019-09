Tal dia com avui de fa cinc anys

El Govern vol deixar enrera les crítiques per falta de transparència

Enuig dels jugadors per la gespa de l’Estadi Nacional. Els jugadors de la selecció nacional opinaven que no es podia jugar. A més, asseguraven que les dimensions de l’estadi els dificultava la feina defensiva.

El PS considera equivocada la política turística del Govern. Els socialdemòcrates consideraven que l’Executiu havia basat les «línies d’actuació en iniciatives empresarials» i apostaven per un model més proper al patrimoni cultural i mediambiental del país.

Andorra ja disposa d’un protocol contra l’Ebola. Arran del brot d’Ebola que va haver-hi a l’Àfrica i que també va afectar Europa, l’Hospital de Meritxell va enllestir un pla d’actuació tant al personal del centre com als usuaris per contenir i prevenir la malaltia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació