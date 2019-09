El MoraBanc s’imposa al Barça en un nou test

El Govern vol deixar enrera les crítiques per falta de transparència

A la represa, el MoraBanc va tornar a la pista amb molta energia, amb Massenat especialment encertat des dels tres punts i, amb tres minuts va aconseguir un parcial de 5 a 14, de manera que obtenia un còmode avantatge a l’electrònic. Malgrat això, el Barça tornava a despertar en el tram final del temps però els andorrans van capgirar l’electrònic amb un minut màgic, ja que el Barça va rebre 28 punts en 10 minuts. En el darrer quart, el Barça va entrar a la pista amb molta força, generant problemes. Anava retallant distàncies a causa d’un MoraBanc que no aconseguia sentenciar, a més de cometre algunes errades. En el darrers segons, els tricolor van patir però el resultat finalment va ser de 69 a 71.

El MoraBanc es va imposar ahir a l’FC Barcelona Lassa per 69 a 71 en el tradicional partit de pretemporada a Sant Julià de Vilatorta, mostrant un bon nivell en el primer i en el tercer quart. Els andorrans van sortir a la pista molt forts, sent molt autoritaris, amb David Walker, Dejan Musli, Jeremy Senglin i Franz Massenat especialment endollats de manera que el resultat en aquest primer temps va ser de 14 a 20. En el segon, el Barça va sortir a ofegar el MoraBanc, fent una defensa molt dura que només permetia intentar anotar des dels tres punts. D’aquesta manera, tot i que els dos conjunts van millorar, els tricolor només van poder anotar cinc punts en nou minuts però en el darrer minutvan fer una gran reacció que va permetre un resultat de 31 a 29 a la mitja part.

Per El Periòdic

