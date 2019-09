El PS insisteix en un estudi «complet i seriós» sobre el preu dels lloguers

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, insisteix en la necessitat que des del Govern s’impulsi un estudi complet i seriós per conèixer de forma creïble quins són els preus del lloguer d’habitatges a Andorra. López ha entrat una pregunta oral perquè l’Executiu aclareixi «quan realitzarà un veritable estudi dels preus com el que es va proposar la passada legislatura» i que el Govern i DA van refusar. El polític del PS torna a criticar les dades facilitades per Estadística a través de l’enquesta de pressupostos familiars i les qualifica «d’inversemblants i allunyades de la realitat». Segons López, tot plegat mostra «clarament la manca d’interès efectiu per una problemàtica tan important».

Justament ahir, a preguntes de la premsa, els portaveus de la reunió de cònsols, David Baró i Conxita Marsols van tornar a referir-se a l’enviament de les dades de l’impost sobre els lloguers al Govern. Baró va insistir que la Massana ja ha fet la feina, mentre que Marsol va admetre no haver-ho fet, recordant que es traca d’unes dades «que són públiques en la liquidació dels comptes» i va remetre el tractament del tema a la taula nacional d’habitatge. De fet, ella sempre ha defensat que la millora manera de saber quins són els pisos que estan buits i els que no és consultant les dades dels comptadors de FEDA. Igualment va reiterar que la casuística és diferent segons la parròquia.