S’escapa de poc

Un estira-i-arronsa. Així ha estat el matx entre el MoraBanc Andorra i el Barça que s'ha viscut aquest migdia a Badalona en la final de la Lliga Catalana. Els dos equips han proporcionat a l’afició un duel emocionant fins a l’últim segon, però la victòria finalment ha estat blaugrana per 92-93. Els tricolor han perdut l’oportunitat de revalidar títol, però ho han fet donant molta guerra.

El conjunt català s’enduia el salt inicial i eren ells mateixos els encarregats d’encetar el marcador. La resposta tricolor no es feia esperar, la propiciava Frantz Massenat amb un triple espectacular i el seguien Dejan Todorovic, que va protagonitzar un gran partit, i Clevin Hannah, que signava el 8-2. Els blaugrana retallaven distàncies però apareixia Hannah amb un triple per intentar catapultar els andorrans en un partit que es preveia molt igualat des dels primers minuts.

Davies, que va ser la pedra a la sabata del MoraBanc fins a l’últim instant, establia el 15-15 en el marcador i el tàndem Senglin - Diagne apareixien per oferir espectacle amb un alley-oop. Un triple avançava els blaugrana a l’electrònic i Senglin reaccionava ràpidament sumant-ne tres més. 24-20. Però en mig minut el Barça es marcava un parcial de 0-6 que feia enfadar Ibon Navarro, que demanava temps mort. A la represa, Jelinek anotava un triple i tornava a avançar els del Principat amb un 27-26 just abans d’acabar un quart en què el Barça va fer bones transicions i on no va estar encertat des de la línia de tres.

Començava el segon temps i Kuric avançava els blaugrana un altre cop. Tyson Pérez capturava el rebot ofensiu i encistellava. De fet, en els primers minuts d’aquest quart va destacar el bon control del el rebot ofensiu per part dels tricolor però els de Pesic es marcaven un parcial de 0-8 en pocs segons. 29-36. Arribava Moussa, que ha estat espectacular tant en la defensa com en l’atac, per apropar-se en el marcador. Dos tirs lliures del senegalès i un 2+1 establien el 34-38 i el bon encert de Todorovic des de la línia de 4,60 signava el 38-40. El segon temps va estar marcat per un seguit de faltes personals i de tirs lliures. Tyson n’acumulava quatre i Llovet i Sy, tres. Aquest fet seria determinant de cara al final del partit. Moussa capturava el rebot defensiu i Massenat protagonitzava una transició rapidíssima que acabava materialitzant el 42-43. Els dos equips havien sortit al parquet amb ganes de guanyar. Mirotic anotava el primer triple blaugrana i Todorovic responia a l’instant amb un altre. L’escena es repetia pocs segons després amb Smits, però Walker també en sumava tres just quan feien falta a Diagne. El senegalès fallava un dels tirs lliures però just abans de marxar als vestidors feia un tir de dos que fixava el 55-53.

A la represa, la tècnica a Pesic feia que Senglin sumés un punt al marcador dels del Pirineu. Els tricolor sortien amb molta energia i no paraven de sumar. Primer Hannah, després Senglin que en sumava dos, Senglin un altre cop des de la línia de tres i un tir de Walker establien el màxim avantatge tricolor amb el 65-57. Diagne abandonava la pista i els blaugrana es marcaven un parcial de 0-9 que capgirava el marcador. Per sort, Musli reaccionava. El serbi anotava els seus dos primers punts i no parava fins a sumar-ne vuit al final del quart. A més, Massenat protagonitzava una de les seves transicions ràpides que acabaven amb una esmaixada de Sy. Però no hi havia manera de desfer-se dels de Pesic i sonava la botzina amb el 75-75 al marcador.

Durant els últims 10 minuts de partit, Musli ha demostrat que Ibon és capaç de treure la seva millor versió i trencava l’empat tot just sortir a la pista. El Barça tornava a empatar i va ser una altra vegada Musli, quan s'acabava el temps d’atac, qui avançava els del Principat. Tornaven a empatar i Senglin en sumava tres. Els tricolor mantenien la distància d’un punt quan l’acumulació de faltes personals començava a tenir conseqüències: Tyson Pérez i Frantz Massenat s’havien d’asseure a la banqueta. Walker anotava un triple que fixava el 85-83 i Jelinek ampliava la distància sumant-ne dos més. Tres minuts pel final. Diagne efectuava dos taps espectaculars però un triple de Mirotic i un de Kuric complicaven la victòria. 90-90. Últim minut. Walker en sumava dos, Bolmaro encertava un tir lliure. 92-91. Cinc segons, possessió blaugrana. Mirotic per Davies, dins. 92-93. Un segon pels tricolor. Moussa tira, però el tap de Mirotic sentencia el partit.

El vestidor

Ibon Navarro: «Hem perdut pel rebot defensiu»

«Crec que ha estat un partit molt igualat, ens hem anat alternant al marcador. Hem perdut el partit perquè ens hem equivocat en la gestió. Al tercer quart hem tingut una molt bona diferència, de vuit punts, que hem perdut en dos minuts pel rebot defensiu. I això és el que ha passat al final del partit també, quan teníem un avantatge de tres punts. La falta de gestió del rebot defensiu ens ha costat el partit», va valorar. «Em quedo amb què hem competit bé i que l’equip està millorant progressivament, estem en bona línia. Però penso que la gestió d’alguns moments és millorable, i és un fet que em preocupa. El 70% dels partits de l’ACB es van decidir per cinc punts en els darrers instants», afegia.