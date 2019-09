Esgotades en dues hores les entrades pel concert d’Ara Malikian

Tothom tenia clar que seria el concert estrella de l’Ordino Clàssic d’aquest any, però ni els mateixos organitzadors esperaven tanta rapidesa en la venda d’entrades pel concert del violinista libanès Ara Malikian. Dues hores és el que van durar les 305 places que hi havia disponibles per al concert que farà el dia 10 d’octubre.



Des de l’organització es va explicar que a les 9 del matí s’havia activat la venda de tiquets i a les 11 ja no en quedaven. «Estem molt contents», van afirmar fonts de l’organització, que alhora admetien que «esperàvem que la venda aniria bé, però pensàvem que les entrades durarien un dia o dos, no dues hores».



Davant d’aquesta situació, hi va haver algunes persones que va demanar de poder ampliar d’alguna manera la capacitat del concert, però des de l’organització s’assenyala que és impossible. D’una banda, el concert forma part de la gira Royal Garage World Tour i, per tant, té el calendari d’actuacions molt tancat, impedint que es pugui quedar un altre dia al país. D’altra banda, tampoc és factible créixer quant a aforament, ja que el concert es fa a l’Auditori Nacional «i la sala és la que és». L’èxit d’Ara Malikian és evident i també quan es va programar la seva actuació ja s’era conscient que «a tot arreu on va, omple».

Altres concerts

Malgrat que ja no hi ha opcions per veure el violinista, el festival Ordino Clàssic té programats dos concerts més. Després del libanès, serà el torn del quintet 5AndCordes, que actuarà a l’església parroquial d’Ordino el 10 de novembre, a les 12 hores. Les entrades per aquest concert, que proposarà al públic de fer «un viatge en el temps a través de diferents estils de música» es posaran a la venda el 15 d’octubre.



La darrera actuació programada és el tradicional Concert de Cap d’Any que es farà el dia 1 de gener i que servirà, també, per tancar el cicle. Com ja és habitual, la direcció anirà a càrrec de Francesc Prat i de la interpretació s’encarregarà l’ONCA. Sota el nom Valsos, polques i molt més es farà un homenatge al 250 aniversari de Beethoven i, a més, s’inclouran peces de Debussy, Strauss i Offenbach.



Com en el cas d’Ara Malikian, les entrades per a la resta d’actuacions es poden adquirir a través de la plataforma de venda de què disposa la mateixa pàgina web del Festival Ordino Clàssic.



Tal com es va explicar dijous durant la presentació d’aquesta nova edició del cicle, aquesta vegada s’ha optat per programar el concert de més renom durant el mes d’octubre per intentar revertir la baixa afluència de públic que s’havia detectat en alguns dels concerts de la passada edició. Amb el canvi es perseguia guanyar assistents, a l’hora de poder comptar amb artistes de renom internacional.