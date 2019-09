No hi ha qui els aturi

No tenen aturador. A l’FC Andorra de Piqué no hi ha qui el freni i és que, després de la victòria contra l’Ejea, ja acumulen tres victòries consecutives. Ahir s’enfrontaven a un rival que no coneixia la derrota, però que va haver de marxar del Principat amb la cua entre les potes. Ja ho va dir el tècnic Gabri Garcia divendres «si repetim el paper que vam fer contra el Nàstic estaré molt content». Dit i fet. 3-0 i tres punts més que catapulten els tricolor a la segona posició de la classificació. Una fita que, amb només quatre jornades de lliga, ja fa començar a somiar amb l’ascens.

Els tricolor van sortir confiats al camp, volien dirigir la batuta del concert que s’oferia ahir al Prada de Moles i des del primer moment van demostrar que portaven la veu cantant.

L’Andorra jugava avançat i només es va haver d’esperar tres minuts per veure la primera arribada dels locals. Moussa Sidibé va protagonitzar una bona jugada d’atac que acabava amb la pilota per damunt del travesser. Tot seguit era Martí Riverola qui ho intentava des de tres quarts de camp, però el xut acabava en mans de Rafa Santos. No va ser fins al minut 6 que els rivals no van generar una mica de perill: Manu Molina començava a córrer per la banda i deixava enrere tota la defensa tricolor, però arribava Mickael Gaffoor després d’un esprint i enviava la pilota a fora. Tres minuts més tard es donava una nova ocasió del conjunt del Principat. En aquest cas era Rubén Bover qui la iniciava amb una passada a Moha Keita, el senegalès va buscar a Sidibé queenviava la pilota per damunt de la portaria.

L’esperat debut de Víctor Casadesús no va decebre ningú i el davanter centre va sumar el seu primer gol

Poc després era Ernest Forgas qui tenia l’oportunitat. El vilafranquí la controlava amb el pit, li passava a Moha, que volia tornar-li al davanter centre, però Forgas no va arribar a la passada i Santos la capturava amb les mans. Al minut 12 era Jilmar qui iniciava una bona jugada. Li passava a Moha, que corria per la banda i li cedia a Forgas, que buscava a Moussa en una tradicional passada de la mort però el malià no arribava a temps per a executar-la. Només havien passat 15 minuts de partit i ja hi havia hagut quatre ocasions.

Tot seguit, l’Ejea contraatacava. Ballarin s’avançava per la banda, però Adrià Vilanova feia un esprint i aconseguia enviar la pilota a la línia de fons. Al 25 arribava la primera groga del partit després que Mendez fes una falta a Moha. Bover va ser l’encarregat de xutar-la, la refusaven els rivals, ho tornava a intentar el mallorquí i li passava a Adrià Vilanova, que enviava la pilota per damunt del travesser just després que el linier assenyalés fora de joc.

Al minut 37 el rival tornava a generar una mica de perill amb un xut de Garde que capturava, com sempre, Nico Ratti. Tot seguit ho tornava a intentar Ronald però la pilota anava a fora. Abans del descans, Moha rebia una altra falta que acabava en targeta pel rival, en aquest cas per a Molina. Riverola va ser l’encarregat de xutar-la però la va refusar la defensa. Els tricolor marxaven al túnel de vestidors amb el 0-0 al marcador.

A la represa, el gol no es va fer esperar. Al 48 Moussa s’avançava i li cedia la pilota a Forgas que va aconseguir fer-se un lloc entre la defensa a la frontal de l’àrea per encetar el marcador. Al 56 l’Ejea intentava trobar el gol però la defensa tricolor enviava la centrada a fora i Gaffoor refusava el córner. La pilota arribava als peus de Bover, que aprofitava l’ocasió per escapar-se per la banda i li passava a Moussa perquè fes la passada de la mort. 2-0.

L’Ejea no volia rendir-se, però la segona part va ser tricolor. La batuta marcava el ritme del Gran Carlemany i els tricolor tenien ganes de més. Ho intentava Moha, després Bover i també Loureiro. Entraven al terreny de joc Miguel Palanca i Víctor Casadesús, que debutava amb la tricolor i van ser ells mateixos els protagonistes del gol que va sentenciar el partit. Una triangulació perfecta entre Bover, Palanca i Casadesús acabava amb la pilota al fons de la xarxa de Rafa Santos. Els tricolor van seguir generant perill i Moha i Moussa van tenir un parell d’ocasions a les seves botes però el 3-0 va ser el resultat definitiu del duel.

El vestidor

Gabri Garcia: «Hem fet un bon joc i hem proposat»

«Estic content pel resultat però sobretot perquè, en continuïtat del que va ser el partit de dissabte, hem fet un bon joc i hem proposat», apuntava. «Sempre hi ha coses a millorar, al principi hem tingut quatre ocasions en els 15 minuts que són molt importants i s’ha de ser més eficaç», va indicar. «Crec que Ernest i Víctor són dos jugadors que necessiten poca cosa per buscar-se la vida, i tenim la sort de tenir aquests dos davanters», afegia.

Martí Riverola: «Hem de millorar una mica l’encert»

«Penso que hem fet un partit molt seriós des del principi i que hem dominat totes les accions del partit. Ens hem sentit molt còmodes i el marcador ho ha reflectit», va apuntar el migcampista. «Hem de millorar una mica l’encert perquè després dels primers 30 minuts que hem fet no podem anar 0-0, penso que el resultat era injust. Però hem de continuar i pensar que hi haurà partits on no tindrem tant de toc o els camps no acompanyaran», remarcava.