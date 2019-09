La selecció, amb Quino Colom, guanya el Mundial

Colom, nascut a Andorra, va explicar a aquest rotatiu que va «escollir competir amb la selecció espanyola per raons bastant òbvies i perquè també ho sentia així en el seu moment». I sembla que va ser una decisió encertada que l’ha portat a viure què és ser campió del món.

Ha estat la primera vegada que un andorrà apareixia a la llista per al Mundial i, enguany, Scariolo va voler comptar amb Quino Colom. El debut del jugador que va iniciar la seva formació al Bàsquet Club Andorra va ser espectacular. En la final d’ahir contra Argentina, l’equip va saber imposar-se per 75-95.

Per Anna Ribas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació