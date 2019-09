Detingut un client per tocaments a una treballadora d'un centre comercial

La Policia va detenir dimecres de la setmana passada a Andorra la Vella un home resident de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Els agents van ser requerits en un centre comercial de la capital, ja que una treballadora hauria patit un tocament per part del client detingut.



En relació a altres delictes, destaca la detenció a Escaldes-Engordany de dissabte a la tarda d’un home resident de 32 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física. Durant la matinada, concretament poc després de les 06.00 hores, el detingut –una persona «molt alterada», segons la Policia– hauria intentat atropellar un grup de gent que es trobava a l’aparcament d’un local d’oci d’Andorra la Vella. «De les manifestacions del detingut no es pot extreure molta informació i els testimonis ja no es troben al lloc on va succeïr tot», va afirmar el cos d’ordre en un comunicat, que afegeix que després de visionar una filmació dels fets, va procedir a la detenció d’aquesta persona.

Investigació

L'home, de nacionalitat andorrana, va entrar a tota velocitat a l’aparcament d’aquesta discoteca i després de fer diverses maniobres sense sentit va intentar atropellar diverses persones. També explica que els joves que estaven a l’aparcament es van haver d’apartar per no ser atropellats pel cotxe fora de control i que van recriminar l’acció al conductor donant cops al vehicle. L’home ja ha passat a disposició judicial.



Per un altre costat, la Policia va detenir dissabte a Andorra la Vella un noi resident de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La noia agredida es va presentar al despatx central de la Policia per denunciar que la seva exparella l’havia agredit, amb diferents cops al pit i al coll, i presentava marques d’haver estat agredida, admet el cos d’ordre. La víctima va assegurar que el noi detingut ja li havia pegat en altres ocasions i que havia rebut amenaces per part seva.



Per últim, la Policia va detenir a Santa Coloma una noia i dos nois residents de 21, 23 i 24 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la funció pública i l’honor. Efectius policials van constatar que sobre la taula d’un berenador ubicat en un aparcament de Santa Coloma hi havien diverses llaunes de cervesa i una ampolla de vi, les quals havien estat consumides pels detinguts, i per dues persones més. En ser sancionats tots ells per la Llei qualificada de seguretat pública –consum de begudes alcohòliques als espais públics–, els detinguts van mostrar un «total desacord» amb el procediment, explica la Policia, tenint una actitud «poc col·laboradora i agressiva», a més de proferir dos d’ells injúries contra els agents interventors.