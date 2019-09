L’oposició critica el retard per la reunió de poble sobre la tirolina

L’oposició comunal i el col·lectiu Desperta Laurèdia consideren que la reunió de poble organitzada pel Comú de Sant Julià per informar sobre el projecte de la tirolina arriba «tard». «Sempre hem dit que la reunió havia de ser per anunciar la voluntat de tirar endavant el projecte, no a posteriori», va afirmar el portaveu de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, recordant, a més, que després de l’anunci de la primera data, la trobada ja s’ha ajornat dues vegades. Amb tot, va assenyalar que «si és l’opció perquè la gent de Sant Julià pugui opinar sobre tant sobre la tirolina, el ràfting o la situació del poble, és bo».



Més crític va ser el conseller de l’oposició d’UL, Rossend Duró, que a més de criticar el retard, considera que amb la reunió «el comú fa precampanya». En aquest sentit va celebrar que finalment el cònsol, Josep Miquel Vila, «hagi rectificat i hagi decidit ajornar el projecte de la tirolina», deixant clar que «jo no puc dir que hi estigui a favor o en contra, sinó que ens falta informació per poder-nos pronunciar». «El comú comença la casa per la teulada i això no pot ser. No hem vist ni els estudis d’impacte ambiental ni els d’impacte econòmic», va retreure.



També des de Desperta Laurèdia es confia que la reunió serveixi per obtenir tota aquella informació que fa temps que reclamen i que fins ara la corporació no els ha facilitat. Ni tan sols després d’entrar una demanda al servei de tràmits. «Esperem que el comú compleixi la seva paraula i informi», va assegurar.

Projectes aturats

Duró va lamentar que amb totes les propostes que ha plantejat fins ara la majoria comunal, el resultat sempre ha estat el mateix: «el fracàs». Així va citar el ràfting i la zona Toni Bou de Naturlandia. «Ha estat un fracàs total que ha costat molts diners i mai hi ha hagut activitat», va manifestar.



D’aquesta manera va apuntar que «segurament les explicacions del cònsol seran maques, però una altra cosa és que el personal de Naturlandia estigui motivat perquè això funcioni». Segons el conseller d’UL el parc requereix d’un personal «format, motivat i que hi hagi rigorositat en el funcionament de les instal·lacions», cosa que creu que ara no es dona. «La direcció no sap gestionar el dia a dia i el personal està cohibit», va denunciar, afirmant que el motiu no és altra que «alguns acomiadaments».



Igualment va posar el focus en «algunes adjudicacions que no són prou transparents», ja que es fan a través de la societat i no segueixen la normativa de contractació pública. «Se’n van molts diners», va dir.