Del Villarreal al Comunal

Un altre any, el Vallbanc FC Santa Coloma i el Villarreal CF van mostrar la seva excel·lent relació d’amistat. Aquest cap de setmana passat, el conjunt colomenc va organitzar la primera jornada d’iniciació al futbol, que va estar dirigida pels tècnics groguets Enrique Parra i Alejandro Sanahuja. Parra actualment està al departament internacional del club, obrint escoles pel món, i Sanahuja fa 19 anys que entrena a l’entitat, a més d’encarregar-se de la base i de l’expansió internacional de l’entitat. D’aquesta manera, l’Estadi Comunal va acollir aquest important esdeveniment per a la base del país i va celebrar també amb un esmorzar a mig matí en el qual es va repartir merchandising del Villarreal.

«Tornar a Andorra sempre suposa una alegria, ens agrada poder-nos trobar una altra vegada amb els nostres companys del Santa Coloma perquè sempre és un plaer i estem molt agraïts del fet que formin part de la família grogueta», va explicar Parra i va afirmar que «sempre que puguem els volem ajudar perquè creiem que és el millor equip d’Andorra». «La gent que forma part d’aquest club són grans persones, és un plaer estar al seu costat», afegia.

«Era una jornada per a prebenjamins i benjamins, hem intentat que s’ho passessin bé, que gaudissin d’una jornada amb exercicis que es fan a Villarreal», revelava i remarcava que «aquest club treballa molt bé». «Després de veure els entrenadors, els nens estan en bones mans per la dedicació i l’alegria que exerceixen, marxem molt contents per la qualitat humana i d’entrenaments que hi ha aquí a Andorra», afegia.

Per un altre costat, Parra va remarcar que «la cultura és diferent de la que hi ha a Espanya però el que més interessa és que els nens es diverteixin i obtinguin valors, tal com fa el Santa Coloma». «Sempre que hi hagi algú que pugui destacar, serà benvingut, encara que sabem que cada vegada és més difícil arribar-hi en futbol, volem que aprenguin valors i que puguin aplicar-los en el seu dia a dia», sentenciava.