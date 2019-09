La Creu Roja vol arribar a les 1.000 donacions anuals

El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, va explicar que l'objectiu de la campanya de donació de sang que va començar ahir, a la sala gran del Prat del Roure, és "arribar a les 1.000 donacions anuals". Es tracta del primer dels dos dies de la campanya que organitzen conjuntament la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i que acaba avui.

El mateix Saurí va explicar que "l'objectiu és el de mantenir els donants que ja tenim i ampliar-ho amb nous". Saurí va afegir que "crec que anem bastant bé en el nombre d'extraccions, ja que cal recordar que encara ens quedarà una nova campanya abans de finalitzar l'any, que serà al novembre". El responsable de la campanya ha finalitzat dient que "cal fer una crida per ampliar el nombre de donacions". Avui encara hi haurà la possibilitat d'efectuar donacions, a la sala gran del Prat Gran a Escaldes-Engordany, d'onze a dues del migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de deu de la nit.

La Creu Roja Andorrana recorda que el país està per sota de les 1.000 donacions anuals que es necessiten i per aquest motiu fa una crida a tota la ciutadania. L'operació d'extracció de sang triga menys de 40 minuts i és molt valuosa ja que pot salvar moltes vides. La Creu Roja i el Banc de Sang insisteixen en el fet que els únics requisits per donar són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bona salut. Els homes poden donar quatre vegades a l'any, mentre que les dones tres, respectant sempre un interval de dos mesos entre cada donació, informa l'ANA.