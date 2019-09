Zamora estrena la presència fotogràfica al ‘Bingo Art’

Per primera vegada el cicle d’exposicions Bingo Art consta d’una exposició fotogràfica. Aquesta estrena la protagonitza Joan Manel Zamora, amb un conjunt d’imatges en gran format amb diferents indrets del país.

Després de catorze edicions i tres anys amb les exposicions amb el vestíbul del Bingo Stars com a seu, l’esdeveniment per primera vegada acull una mostra fotogràfica, ja que fins al moment totes les exposicions havien estat quadres o pintures. Marc Martos, director general de Bingo Stars, va indicar que l’objectiu és oferir a artistes nacionals l’oportunitat d’exposar de manera gratuïta les seves obres i al mateix temps mostrar art en una instal·lació en la qual les persones se’l trobin, perquè no és el motiu de la seva assistència.

Aquesta és la primera exposició que realitza Zamora a Andorra, que està especialitzat en paisatges i viatges. Les seves fotos han estat publicades a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine i DNG Photo Magazine. En aquesta ocasió exposa imatges panoràmiques de gran format de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de la Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. «Sabem que les representacions dels paisatges andorrans tenen una molt bona acceptació entre els nostres visitants i per això hem pensat que podria ser una bona idea, presentar unes imatges que evoquin quelcom a tots els qui les mirin i sortir de les pintures que ja hem presentat en diverses ocasions», va assenyalar Martos. L’exhibició es pot veure fins el 10 de novembre, en un horari de les 12.00 a les 3.00 hores, amb entrada gratuïta.