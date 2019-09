El PS vol que els partits quedin en segon pla en una llista a Sant Julià

El Partit Socialdemòcrata (PS) no descarta sumar-se a una llista conjunta que s’aixoplugaria al voltant de Desperta Laurèdia i que podria comptar amb integrants de Demòcrates (DA) en les eleccions comunals a Sant Julià de Lòria. La presidenta de la formació, Susanna Vela, explica que a hores d’ara les conversacions amb el moviment liderat per Cerni Cairat són encara embrionàries, si bé creu que en cas que tiri endavant, la llista hauria d’estar allunyada de les sigles de partits i presentar-se com una marca blanca.

Davant de les poques opcions del PS per concórrer en solitari i aspirar a accedir al Comú de Sant Julià de Lòria , Susanna Vela admet que en «territoris diferents» les solucions passen per trobar solucions «particulars». La presidenta dels socialdemòcrates afirma que correspon al comitè parroquial del PS a Sant Julià liderar les negociacions, tot i que deixa clar que serà el Comitè Directiu del partit qui tindrà l’última paraula a l’hora de validar totes les candidatures de cara a les eleccions comunals.

Les llistes del PS

Vela explica que de moment no hi ha novetats i que es deixa «plena autonomia» als comitès perquè escullin com i quan fer les converses. Depenent de l’arrelament a cada territori, la formació socialdemòcrata optarà o bé per anar en solitari amb independents o bé formar part de plataformes transversals, com és el cas de Sant Julià. «A veure què pot sortir», diu Vela, que dona pràcticament per descartat entaular culminar un acord amb Laurèdia en Comú, en cas que la plataforma liderada per Josep Miquel Vila torni a presentar-se als comicis del desembre.

Mentrestant, des de terceravia-Unió Laurediana es mostren a l’expectativa dels moviments polítics. El seu president, Josep Pintat, explica que les converses de la resta de formacions no alteren el pla previst del partit, que es troba en ple procés per decidir com escull el candidat. Un dels noms que sonen amb més força és el de Josep Majoral. Pintat afirma que de moment no hi ha cap reunió prevista amb Cerni Cairat i es mostra crític davant de l’agrupació de partits per fer front a UL.

«No sé si anar tots contra un és un projecte», etziba Pintat, que expressa al mateix temps que una eventual plataforma amb la presència dels taronja i del PS «no donaria credibilitat a l’acció del Govern». «Són moviments electorals i a veure com evolucionen», conclou Pintat.

Les eleccions comunals seran el 15 de desembre

El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir al consell de ministres que les eleccions comunals seran el proper dia 15 de desembre. El decret de convocatòria electoral es publicarà el dia 21 d’octubre i per tant, el dia 28 del mateix mes s’hauran de presentar les llistes, com a molt tard a les 12 del migdia. D’altra banda, la campanya electoral anirà de l’1 al 13 de desembre. Segons va detallar el ministre portaveu, Eric Jover, s’ha escollit aquesta data perquè «per la distribució de les festes era la més oportuna per desenvolupar correctament la campanya electoral».

Pel que fa al vot judicial, s’iniciarà el dilluns 2 de desembre a les 9 hores del matí. Els horaris per realitzar el vot judicial seran de 9 hores a 19 hores. Els dissabtes, inclòs el 14 de desembre, jornada de reflexió, es podrà votar des de les 9 hores del matí fins a les 13 hores.

D’altra banda, per votar per correu, caldrà formalitzar la sol·licitud corresponent abans del 28 d’octubre a les 12 hores del migdia. Pròximament, tant el Govern i com els comuns iniciaran una campanya informativa amb els passos a seguir per exercir aquesta modalitat de vot.