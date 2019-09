A cinc dies de començar la lliga, la defensa és la tasca pendent

Comença el compte enrere perquè comenci la Lliga ACB i, a cinc dies del primer partit a casa del València, el MoraBanc Andorra és conscient que encara falten detalls per polir. Dijous van disputar l’últim partit de pretemporada contra el Saragossa, un duel on van perdre per 90-93. El jugador Dejan Todorovic va comentar que «teníem el partit guanyat i se’ns va escapar als últims tres minuts. Crec que el problema va ser la primera part perquè no vam sortir gaire concentrats. A la represa, vam reaccionar i vam poder recuperar una mica. Al final se’ns va escapar la victòria per tres punts. Hi va haver minuts que vam jugar molt bé i d’altres en què hem de millorar un munt de coses. Però crec que és el moment de detectar aquests detalls per millorar-los. Ens queden pocs dies per començar la lliga i per polir aquests detalls».

La pretemporada no va de victòries i derrotes sinó de poder identificar els errors per corregir-los abans que comenci tot. És per això que el president Gorka Aixàs va apuntar que «és difícil extreure conclusions de la pretemporada, almenys pel que fa als resultats, però crec que s’està fent bona feina i que l’equip arriba a punt per poder competir la setmana que ve a València. Tot i la dificultat de l’estrena crec que arribarem prou preparats».

El balanç de la pretemporada se salda amb quatre victòries i tres derrotes, tres partits que s’han escapat per pocs punts. En aquesta línia, Todorovic va indicar que «aquí es veu que estem bé perquè, tot i jugar malament, som capaços de tenir controlat el resultat i no perdre’ns amb diferències de molts punts, però, alhora, veure marcadors de 93 punts denota que s’ha de fer millor feina defensiva perquè són molts i rebíem alguns punts fàcils d’algunes safates i contraatacs, que estic convençut que es deu al cansament. També és cert que els minuts durant els quals juguem bé sabem defensar i controlar la nostra zona».

Així doncs, s’ha de mantenir la concentració i fer una millor feina defensiva. Tot i això, va afegir que «ens queden bastants entrenaments, crec que estem bé. Ens hem conegut bastant i això es nota durant la majoria del partit. Hem de millorar el fet que se’ns escapi la concentració en alguns minuts, però crec que, tenint en compte el cansament acumulat i la càrrega de la pretemporada, és normal. Espero que ara baixem una mica el ritme i que el dijous estiguem molt bé». En la mateixa línia, el director general Francesc Solana va remarcar que «l’equip ha fet tota una feina de càrrega física molt important i crec que hem complert els objectius, sobretot el de tenir tots els jugadors disponibles, que era molt important. Ens espera una temporada apassionant, però crec que encara s’ha de millorar una mica perquè, amb un equip amb tantes incorporacions, es cometen algunes errades perquè es coneixen poc».

Acord amb Ford

El club ha signat un acord pioner per tres anys amb la marca Ford, que els ha cedit un Focus per a cada jugador. Ferran Font, director d’Auto Selecció va expressar que «és el cotxe que estem venent millor i la idea és fer marca i ser presents al pavelló i fer-hi activitats i promocions diverses». Aixàs va afegir que «és un pas endavant en la dinàmica de patrocinis perquè l’estem diversificant».