Preocupació per les obres del túnel de Tresponts

Òscar Ordeig, diputat del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Parlament de Catalunya, va registrar una sèrie de preguntes al Parlament de Catalunya per «instar el Govern a garantir que es reprenguin les obres amb la màxima celeritat» en la construcció del túnel de Tresponts i «que no hi hagi problemes per finalitzar-les en el termini estipulat, que és a finals de 2020».

En la seva opinió, «l’aturada de les obres de la carretera C-14 al túnel de Tresponts és un nou revés en aquest projecte» i que «l’Alt Urgell no es mereix més decepcions ni esperes per disposar d’una infraestructura llargament reivindicada pels veïns i veïnes de la zona». El parlamentari socialista creu que «el Departament de Territori ha de donar explicacions sobre aquesta aturada, sobre els pagaments i certificacions fets fins al moment, sobre la gestió de control del departament dels pagaments entre contractista i empreses subcontractades i les mesures previstes que garanteixin la continuïtat de les obres». Alhora, demana «que la Generalitat informi de la situació del projecte als veïns i veïnes i a la Plataforma del Túnel de Tresponts d’Organyà».

El polític urgellenc va recordar que «en el seu moment, ja fa tres anys, vam celebrar que el Parlament aprovés la proposta socialista per tirar endavant aquesta infraestructura, necessària per a la seguretat a la via». Ordeig lamentava «que, un cop més, es donin passes enrere». Finalment, el també portaveu de Compromís X La Seu afirma que estaran «molt expectants a què l’obra avanci i no acumuli retards».

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va explicar que des del Govern li van confirmar que l’empresa subcontractada OSSA no va arribar a cap a acord amb l’UTE adjudicatària de les obres (formada per Copcisa i Acciona) per fer la perforació de les galeries d’evacuació del túnel de Tresponts, després que pocs dies abans s’havia completat la del túnel principal. OSSA adduïa desavinences de caràcter econòmic com a motiu principal per abandonar l’obra. Per això, detallava Vilà, el Departament de Territori va instar l’UTE a trobar de manera imminent una altra empresa per culminar les tasques de perforació. L’alcalde va assegurar que la Generalitat està «al corrent de pagament» i que, d’altra banda, les obres no estan aturades, perquè la resta de treballs segueixen endavant.