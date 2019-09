Vall, Altés i Font disputaran el Trial de les Nacions

Eivissa acull aquest cap de setmana el Trial de les Nacions i com a principal novetat, aquest any, la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) tindrà una estructura totalment independent, és a dir, no compartirà pàdoc ni recursos amb Espanya.

Els pilots seleccionats són Gaudi Vall, Quim Altés i Miquel Font. Per tant, una ferma aposta de l’FMA per la joventut. Enguany estaran dirigits pel cap d’equip Xavi Casas, que l’any passat va participar en el Trial de les Nacions de la República Txeca com a pilot. Els dos motxillers que acompanyaran els pilots andorrans a les diferents zones del trial seran Miquel Àngel Garcia i Ludovic Albós.

L’equip del Principat competirà en la categoria Internacional, que compta amb la participació de 12 altres països: Austràlia, Estats Units, República Txeca, Irlanda, Suècia, Suïssa, Bèlgica, Letònia, Portugal, Alemanya, Luxemburg i Àustria. Els millors països competeixen a la categoria Món: Espanya, Gran Bretanya, Itàlia, França i Noruega.

Per altra banda, en aquesta edició Andorra tampoc participarà en el Trial de les Nacions en categoria femenina. Demà després de la clàssica desfilada per països, dos dels tres pilots de l’equip s’enfrontaran a la zona de classifciació, que donarà l’ordre de sortida del trial que s’iniciarà el diumenge a les 9.00 hores. «Aquest any és molt diferent perquè és la primera vegada que l’FMA va com a independent, és a dir, l’staff ens el fem sols, serà una manera d’agafar experiència», comenta Casas i destacava que «l’objectiu dels joves pilots és agafar experiència, tot i que el Miquel Font aportarà un gran d’experiència». «Hem de fer feina d’equip, volem igualar o millorar el paper de l’any passat», concloïa.